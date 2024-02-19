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19 февраля 2024 года 15:43

Рубль днем немного дешевеет в основных парах на фоне снижения цен на нефть

Москва. 19 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного укрепляются на Московской бирже днем в понедельник; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть и в ожидании новостей на тему санкций.

Курс доллара США составил 92,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,37 руб./EUR1, подорожав на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,69 копейки, до 95,53 руб. Курс китайского юаня поднялся на 13,35 копейки - до 12,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов понедельника на фоне негативной динамики цен на нефть. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании новостей относительно новых антироссийских санкций, которые могут поступить во второй половине дня. Сегодня в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС по иностранным делам под председательством главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, на котором может быть утвержден 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица.

По информации западных СМИ, в ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в связи с ситуацией на Украине.

По данным агентства Bloomberg, в ЕС ранее предлагали включить в "черные списки" несколько китайских компаний, но инициатива не прошла. Данный вопрос является непростым для ЕС, одним из основных торговых партнеров которого остается Китай.

Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, которые используют российские оборонные предприятия. Помимо этого, в Брюсселе предлагают ввести меры против судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов.

Для принятия новых санкций необходима поддержка всех стран ЕС.

Банк России с 12 по 16 февраля не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора. Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. В Китае 11-17 февраля праздновался Новый год (Праздник весны).

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ с 7 февраля по 6 марта 2024 года в рамках бюджетного правила продает валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Возобновление продаж валюты Банком России и активизация экспортеров способны вернуть курс доллара "под" отметку 90 руб./$1 на этой неделе, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара в пятницу пытался продолжить уверенный рост и протестировал отметку в 93 руб./$1, но к концу торговой сессии растерял все внутридневные приобретения, отступил к 92,2 руб./$1. В понедельник доллар инерционно предпринимает робкие попытки расти. Вероятна смена тенденции в основных валютных парах с возвращением курса доллара на этой неделе в диапазон 85-90 руб./$1. Рублю окажут поддержку в первую очередь возобновление продаж юаней со стороны Банка России и активизация предложения со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам 28 февраля. Фактор "короткой" недели (пятница - выходной) может выступить дополнительным фактором поддержки. В понедельник целевым по доллару видится диапазон 91-92,5 руб./$1", - отмечает Локтюхов.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 98,5-100,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Поддержку национальной валюте на текущей неделе по традиции способно оказать приближение пика налоговых выплат, которое расширит предложение валюты на рынке. Принятое в пятницу решение по ключевой ставке вряд ли окажет заметное краткосрочное влияние на позиции рубля, поскольку это уже было заложено в ожидания игроков. В качестве позитивного фона выступает статистика, подтверждающая снижение инфляционных ожиданий россиян в феврале до 11,9% с 12,7% в январе. А также - заявления о том, что рубль занял рекордную долю в расчетах РФ за импорт товаров из Америки и Африки. Тем временем против рубля - обстановка на энергетическом рынке, где нефтяные цены находятся под давлением от новости о заметном росте запасов в США на прошлой неделе", - пишет эксперт банка.

Цены на нефть продолжают снижаться днем в понедельник после роста по итогам прошлой недели. Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало укрепление доллара на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,31%, до $83,2 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,16%, до $79,04 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 497 единиц. Число газовых установок не изменилось - 121.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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