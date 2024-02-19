Рубль продолжит укрепление по мере приближения конца месяца - "БКС МИ"

Рубль продолжит укрепление по мере приближения конца месяца, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"По мере приближения конца месяца прогнозируем укрепление рубля. Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ оставить ставку без изменений, так как оно полностью совпало с ожиданиями рынка. С учетом роста продаж валюты экспортерами в конце месяца мы ожидаем, что на этой неделе рубль будет торговаться в коридоре RUB 91-93 руб./$1, смещаясь к его нижней границе", - отмечают эксперты в обзоре.

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