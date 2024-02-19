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19 февраля 2024 года 15:33
Рубль продолжит укрепление по мере приближения конца месяца - "БКС МИ"
Рубль продолжит укрепление по мере приближения конца месяца, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов. "По мере приближения конца месяца прогнозируем укрепление рубля. Курс рубля не отреагировал на решение ЦБ оставить ставку без изменений, так как оно полностью совпало с ожиданиями рынка. С учетом роста продаж валюты экспортерами в конце месяца мы ожидаем, что на этой неделе рубль будет торговаться в коридоре RUB 91-93 руб./$1, смещаясь к его нижней границе", - отмечают эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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