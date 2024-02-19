Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции PDD Holdings с целью $170

Freedom Finance Global открыл торговую идею " покупать акции PDD Holdings с целевой ценой $170 за штуку с горизонтом инвестирования два месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $104,9, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Романа Лукьянчикова.

Ключевые аргументы в поддержку идеи:

- восстановление китайской экономики;

- чрезмерно негативная реакция инвесторов на макроэкономический фон;

- благоприятная техническая картина.

"Дополнительным стимулом для роста котировок компании может стать продолжение разворота индекса Hang Seng, ранее находившегося в зоне перепроданности на долгосрочном уровне сопротивления, на фоне новых мер Пекина по поддержке рынка акций, а также ожидаемой сильной статистики потребления в Китае на новогодних каникул", - указывает эксперт.

PDD Holdings - основанная в 2015 году китайская компания, управляющая одноименной мобильной платформой электронной коммерции. Компания предлагает широкий спектр продуктов и услуг через инновационную модель групповых покупок и уделяет особое внимание развитию продаж продукции мелких фермерских хозяйств.

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