Возможно снижение котировок акций Polymetal до 370-380 руб. - "Велес Капитал"

Возможно снижение котировок акций Polymetal до 370-380 рублей за бумагу в обозримой перспективе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов.

"Несмотря на то, что российские активы Polymetal с EV/EBITDA 5,3x оказались оценены практически на уровне "Полюса" (традиционно оцениваемого с премией к Polymetal из-за более низкой себестоимости), рынок разочаровался в сделке по двум причинам, - указывает эксперт. - Во-первых, Polymetal не стал объявлять дивиденды, хотя кэш, полученный компанией, составил около 289 руб. на акцию. Во-вторых, на повестке остался вопрос о листинге на Мосбирже, где бумаги Polymetal котируются с 13%-й премией к Астанинской бирже, что может означать невыгодные условия в случае перевода российских бумаг в Астану".

На взгляд Данилова, акции Polymetal изначально несли в себе спекулятивную идею, рассчитанную на высокие специальные дивиденды по итогам продажи российских активов. "Данный расчет не оправдался, и теперь динамика бумаг Polymetal будет определяться скорее не фундаментальными факторами, а корпоративными решениями, в частности, дальнейшей судьбой листинга на Мосбирже, - полагает аналитик. - В обозримой перспективе котировки Polymetal могут опуститься до 370-380 руб., а их более долгосрочная динамика будет зависеть от решения по листингу на Мосбирже".

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