"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $171

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $171 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,5%, стоп-приказ: $154,35, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, к факторам роста акций компании можно отнести позитивные ожидания в Forward P/E (11,00) при актуальном P/E 13,63 и наращивание позиций в акциях Chevron управляющей компанией Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

"С технической точки зрения котировки акций обновили максимум 2024 года, преодолев уровень сопротивления и сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $154,35 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск 1,88", - указывают эксперты "Финама".

Chevron Corporation - крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире.

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