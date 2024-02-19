"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 25 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целью 25 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38,5%, стоп-приказ: 17 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Совкомбанк заработал чистую прибыль в размере 95 млрд руб. в 2023 году, в отличие от убытка в размере 14,34 млрд руб. в предыдущем году, подчеркивают аналитики. Банк опубликует полные финансовые отчеты 15 марта, но руководство уже объявило о планах предложить совету директоров выплатить дивиденды за год. Их размер составит 1,1 рубля на акцию, что соответствует дивидендной политике, предусматривающей направление 30% прибыли на дивиденды.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,62", - указывают в "Финаме".

"Совкомбанк" - российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме.

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