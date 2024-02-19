"КИТ Финанс Брокер" подтверждает целевую цену акций Совкомбанка на уровне 19,6 руб

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает целевую цену акций Совкомбанка на уровне 19,6 рубля за бумагу, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"16 февраля Совкомбанк отчитался о рекордной прибыли за 2023 год в размере 95 млрд рублей или 4,6 рубля на акцию. Консолидированная финансовая отчетность Совкомбанка по МСФО за 2023 год будет опубликована 15 марта 2024 года. Мы положительно оцениваем опубликованные результаты компании, а так же новость о покупке Хоум Банка, которая позволит усилить свои позиции на рынке розничного кредитования. Мы обновили в наших моделях прогнозы роста чистой прибыли и оставляем нашу целевую цену в 19,6 рублей за акцию", - пишут аналитики.

Также эксперты инвесткомпании обращают внимание на планы Совкомбанка предложить Совету директоров банка вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров, вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в размере 30% чистой прибыли за 2023 год. Дивиденды составят 1,1 рубля на акцию. Суммарный дивиденд за 2023 год составит в этом случае 1,35 рубля на акцию, что в рамках ожиданий аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

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