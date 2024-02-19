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19 февраля 2024 года 11:50

Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вернулся к снижению, лидирует в откате Polymetal

Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ после позитивного открытия вернулся к снижению, не найдя достаточных драйверов в смешанных сигналах с внешних площадок; индекс МосБиржи откатился ниже 3240 пунктов после локального роста выше 3250 пунктов. Лидируют в откате акции Polymetal на корпоративных новостях.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3238,72 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1104,62 пункта (-0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 92,39 рубля (+0,17 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс" - структуре "Мангазеи" Сергея Янчукова.

Как сообщил Polymetal, российские активы оценены для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 млрд чистого долга. Сам "Полиметалл" выплатит Polymetal до закрытия сделки дивиденды в размере $1,429 млн, из которых $278 млн будут направлены на общекорпоративные цели, а $1,151 млн - на полное погашение внутригрупповой задолженности. Денежное вознаграждение от покупателя составит $50 млн.

Закрытие сделки зависит от ряда отлагательных условий, включая регуляторные разрешения и одобрение акционеров. Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта. Собрание акционеров Polymetal, на которое вынесен вопрос об одобрении сделки, назначено на 7 марта.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", несмотря на усиление геополитических рисков, на горизонте нескольких месяцев растущий тренд на российском рынке акций может продолжиться. Катализаторами предположительно станет рост котировок индексных тяжеловесов (Сбер (MOEX: SBER), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)), а также восстановление глобальных цен на нефть. Однако в краткосрочной перспективе не исключено противостояние покупателей и продавцов. В США продолжается сезон отчетности, планка 5000 пунктов по индексу S&P 500 не отпускает. В понедельник американский рынок закрыт по случаю праздника.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, индекс МосБиржи остается в рамках бокового канала и находится у верхней его границы. Продолжающиеся с июня активные продажи нерезидентами могут привести к новой коррекционной волне. При закрытии индекса в "красной зоне" в понедельник может последовать снижение до уровня 3200 пунктов. Пробой же верхней границы бокового диапазона возможен только при активном росте котировок акций Сбербанка и "ЛУКОЙЛа", имеющих значительный вес в индексах.

Сбербанк планирует раскрыть финансовые результаты по МСФО за 2023 год 29 февраля. Тогда же менеджмент группы может дать более подробные ориентиры по дивидендам, напомнил эксперт.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на текущей короткой торговой неделе не исключен осторожный настрой инвесторов, учитывая отсутствие "мягких" сигналов от Банка России и близость сопротивления в области максимумов прошлого года (3290 пунктов по индексу МосБиржи). На глобальных площадках в понедельник может наблюдаться пониженная активность ввиду того, что фондовые биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

В понедельник результаты за 2023 год публикует "Юнипро" (MOEX: UPRO), во вторник ожидается публикация результатов ВТБ за 2023 год, а акционеры компании "Мать и Дитя" (MOEX: MDMG) проголосуют по вопросу редомициляции с Кипра в Калининградский САР. В четверг начнутся торги акциями КЛВЗ "Кристалл".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, исходя из заявлений ЦБ РФ, снижение ставки вряд ли начнется раньше лета, но и первое "облегчение" вряд ли будет больше, чем на 0,5 п.п. Так что с высокими ставками рынку придется жить еще долго, что не располагает к покупке акций, в том числе на любимую частными инвесторами тему дивидендов.

Индекс МосБиржи ушел к линии поддержки восходящего тренда от середины декабря прошлого года. Не исключено, что данная поддержка может быть протестирована, но поводов для ее пробоя нет. Поэтому спекулятивные "лонги" выглядят предпочтительнее, считает Антонов.

Нефть Brent пытается преодолеть $83 за баррель, чтобы отправиться в район $86. На этой неделе можно ждать усиления поддержки рубля со стороны приближения налогового периода, но особой надежды на этот фактор возлагать не стоит, полагает представитель "Алор брокер".

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел всего на 0,04%, австралийский ASX Australia вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), также консолидироуется Европа (индексы CAC40 и FTSE подросли на 0,03-0,3%, DAX просел на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Китайский рынок, открывшийся после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, растет на фоне сигналов восстановления потребительских расходов в стране.

Как сообщило центральное китайское телевидение со ссылкой на данные министерства культуры и туризма КНР, туристическая активность, а также частное потребление в стране в период праздников превзошли показатели доковидных лет. В общей сложности жители страны совершили 474 млн поездок за период праздников (10-17 февраля), что на 19% больше, чем за сопоставимый период 2019 года. Общие расходы на туризм за этот период были на 8% выше, чем в 2019 году, достигнув 633 млрд юаней ($88 млрд).

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в воскресенье влил в финансовую систему 500 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

С учетом того, что в феврале истекает срок погашения кредитов на 499 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 1 млрд юаней - это минимум с конца августа, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз после роста на минувшей неделе, игроки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $82,87 за баррель (-0,7% и +0,7% в пятницу), апрельская цена WTI - $78,84 за баррель (-0,4% и +1,1% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

Как сообщалось, израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по военному объекту шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. В воскресенье стало известно о новых авиаударах армии обороны Израиля по позициям "Хезболлы" в Ливане.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало укрепление доллара на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.

Во "втором эшелоне" выросли акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+16,4%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,9%), "Совкомбанка" (+3,3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,8%).

Акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) подросли на ожиданиях покупки ХКФ банка. Акционеры Совкомбанка планируют обсудить вопрос увеличения уставного капитала для оплаты первой части сделки по покупке ХКФ банка (сейчас работает под брендом Хоум банк) 29 февраля.

Подешевели бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-3,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,3%), SFI (MOEX: SFIN) (-2,4%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,67 млрд рублей (из них 2,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,15 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 794,07 млн рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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