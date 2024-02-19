ФРС, возможно, оставит ставку без изменений в марте 2024г - инвестбанк Синара

ФРС США, возможно, оставит ключевую процентную ставку без изменений по итогам заседания в марте 2024 года, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"Индекс потребительских цен в США в январе опередил ожидания и составил +3,1% г/г против прогноза в +2,9%. Базовые цены, которые исключают продукты питания и энергоносители, росли темпом в 3,9% (без изменений по сравнению с декабрем). Индекс цен производителей также превысил прогнозы и увеличился на 0,9% г/г. Учитывая комментарии представителей ФРС и данные по инфляции, регулятор может повременить со снижением ставки и, скорее всего, оставит ее неизменной на своем следующем заседании в марте текущего года", - указывают эксперты в материале.

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