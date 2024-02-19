Рубль, скорее всего, пока будет торговаться в диапазоне 90-94 руб./$1 - Совкомбанк

Национальная валюта, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 90-94 руб./$1, 97-101 руб./EUR1 и 12,4-13 рублей за юань в ближайшие недели, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Сохранение ключевой ставки Банка России на высоком уровне (16% годовых) в целом в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю. Жесткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме того, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях", - отмечает эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.