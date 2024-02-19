"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций ОГК-2

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает перспективы цены акций "ОГК-2", сообщается в обзоре аналитиков.

"Предварительные результаты за 4К23 и 2023 год по РСБУ говорят о небольшом снижении прибыли, цифры по МСФО выйдут позже (чистая прибыль в 2023 году упала до 9,9 млрд руб., ожидается убыток за квартал; валовая сократилась на 5% г/г (до 6,1 млрд руб.), за год показатель снизился на 1% (до 30 млрд руб.). У нас негативный взгляд на акции компании - ожидаем падение выручки от ДПМ с 2025 года. Бумага торгуется с мультипликатором P/E 3,9х, что ниже исторического среднего 4,3х. Также не стоит забывать про риски, связанные с дополнительной эмиссией акций: объем допэмиссии и риски размытия для миноритариев пока неясны", - указывает эксперт Дмитрий Булгаков.

"Эмитент платит до 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО, однако расчет дивидендов несколько усложняют корректировки. В прошлом году компания направила 53% от чистой прибыли по РСБУ, в этом выплата 50% чистой прибыли в 9,9 млрд руб. даст выплаты в размере 5 млрд руб. без эффекта размытия с дивидендной доходностью 8%", - отмечает Булгаков в материале.

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