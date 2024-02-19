Снижение ставки ЦБР вряд ли начнется раньше лета 2024г - "Алор Брокер"

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ вряд ли начнется раньше лета текущего года, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Совет директоров Банка России в пятницу, 16 февраля, ожидаемо не стал менять ключевую ставку, и также ожидаемо риторика регулятора была жесткой. Впрочем, неожиданно жесткой. Так, по новому прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка с сегодняшнего дня и до конца года будет в диапазоне 13,5-15,5% годовых. Ранее ЦБ в целом на этот год прогнозировал значение стоимости денег в экономике в 12,5-14,5%, - пишет эксперт в обзоре. - Исходя из этого, мы ждем, что снижение ставки вряд ли начнется раньше лета, но и первое "облегчение" вряд ли будет больше, чем на 0,5 п.п."

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