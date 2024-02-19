Рубль может укрепиться до 91,5 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Рубль может укрепиться до 91,5 руб./$1 в понедельник, а нефть будет держаться вблизи $83 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль может укрепиться до 91,5 руб./$1 благодаря окончанию праздников в Китае и приближению налоговых выплат в России, что будет способствовать увеличению активности экспортеров. Кроме того, жесткая риторика ЦБ на пятничном заседании также позитивна для рубля", - пишут эксперты.

Баррель Brent подорожал на $0,61 до $83,47. По мнению экспертов, поддержку ценам оказала сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке - глава ливанской группировки "Хезболла" заявил об усилении борьбы против Израиля. По прогнозам SberCIB, цена Brent в понедельник будет держаться вблизи $83 за баррель.

"Доходности ОФЗ выросли в среднем на 7 б. п., - констатируют эксперты инвестбанка. - Банк России дал понять, что снижение ставки в этом году может начаться позднее, чем ожидалось. Регулятор также пересмотрел вверх на 1 п. п. свои прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы - соответственно до 13,5-15,5% и 8-10%. На этом фоне доходности гособлигаций РФ, возможно, продолжат расти и в ближайшие дни, поскольку они по-прежнему существенно ниже ориентиров ЦБ по ключевой ставке на этот год".

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