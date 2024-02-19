Фондовые индексы США снизились, Brent торгуется на уровне $82,86 за баррель

Фондовые индексы США снизились на сигналах устойчивости инфляции. Фондовые рынки АТР не показывают единой динамики, Китай в плюсе после длительных праздников. Цены на нефть опускаются, Brent торгуется на уровне $82,86 за баррель

Американские фондовые индексы снизились в пятницу после публикации статданных, показавших устойчивость инфляции в США, а также спад активности на рынке жилья.

Число новостроек в США в январе сократилось на 14,8% относительно предыдущего месяца, до 1,331 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Падение стало максимальным с апреля 2020 года, а количество новостроек - минимальным с августа 2023 года, отмечает Market Watch.

Цены производителей в Штатах в январе увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,9% в годовом выражении, сообщило министерство труда страны. Подъем цен в помесячном выражении стал самым существенным за 5 месяцев. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения показателей на 0,1% и 0,6% соответственно.

В декабре цены производителей снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца и выросли на 1% к декабрю 2022 года.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в январе увеличились на 0,5% в помесячном и на 2% в годовом выражении. В декабре первый показатель уменьшился на 0,1%, второй - вырос на 1,8%.

Сигналы устойчивости инфляционного давления в США вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы относительно сроков смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу, что американскому ЦБ не следует торопиться со снижением базовой процентной ставки, поскольку факторы, способствовавшие ослаблению инфляции, могут сойти на нет. "Нам необходимо сопротивляться искушению действовать быстро, когда нужно проявить терпение и быть готовыми гибко реагировать на изменения в экономике", - сказала она в ходе выступления на мероприятии в Вашингтоне.

По словам Дейли, которую цитирует Market Watch, ожидания трех снижений ставки Федрезервом в этом году являются "разумным базовым сценарием".

Акции Applied Materials (SPB: AMAT) подорожали на 6,4% по итогам торгов в пятницу. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года на 18%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги производителя стримингового оборудования Roku Inc. (SPB: ROKU) упали почти на 24%, несмотря на то, что компания сократила втрое чистый убыток в четвертом квартале.

Стоимость акций Coinbase Global (SPB: COIN) Inc. подскочила на 8,8% благодаря сильной квартальной отчетности оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи.

Цена бумаг Nike Inc. (SPB: NKE) опустилась на 2,4%. Газета The Wall Street Journal сообщила, что производитель спортивных товаров увольняет более 1,6 тыс. человек, то есть 2% штата. Компания подтвердила планы сокращения рабочих мест в ответ на запрос Market Watch.

Акции владельца сети кинотеатров Cinemark Holdings (SPB: CNK) Inc. подешевели на 0,1%. Компания зафиксировала в четвертом квартале чистый убыток в размере $0,15 на акцию, тогда как опрошенные FactSet эксперты ожидали убыток в $0,07 на акцию. Квартальная выручка Cinemark увеличилась на 6,5%, до $638,9 млн, превысив консенсус-прогноз рынка в $620 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу опустился на 145,13 пункта (0,37%) и составил 38627,99 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 24,16 пункта (0,48%) - до 5005,57 пункта.

Nasdaq Composite упал на 130,52 пункта (0,82%) и составил 15775,65 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник, китайский рынок, открывшийся после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, растет.

Фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7% на фоне сигналов восстановления потребительских расходов в стране.

Как сообщило центральное китайское телевидение со ссылкой на данные министерства культуры и туризма КНР, туристическая активность, а также частное потребление в стране в период праздников превзошли показатели доковидных лет. В общей сложности жители страны совершили 474 млн поездок за период праздников (10-17 февраля), что на 19% больше, чем за сопоставимый период 2019 года. Общие расходы на туризм за этот период были на 8% выше, чем в 2019 году, достигнув 633 млрд юаней ($88 млрд).

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в воскресенье влил в финансовую систему 500 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

С учетом того, что в феврале истекает срок погашения кредитов на 499 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 1 млрд юаней - это минимум с конца августа, отмечает Trading Economics.

В числе лидеров роста в Китае в понедельник - акции технологических компаний, в том числе COL Group (+20%), Zhongji Innolight (+16,2%), Foxconn Industrial (+10%), Kunlun Tech (+11,1%), iFLYTEK (+3,3%).

Гонконгский Hang Seng теряет 1,1% в ходе торгов. Резко дешевеют акции Li Ning Co. (-9,1%), Longfor Group (-5,5%), JD Health International (-7,1%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%.

Стоимость акций Nintendo Co. снизилась на 5,6% на сообщениях СМИ, что компания может отложить выпуск игровой приставки Switch нового поколения до 2025 года. Ранее ожидалась, что она выйдет в конце текущего года.

Бумаги Tokyo Electron теряют в цене 1,4%, Recruit Holdings - 3,2%, Honda Motor - 0,4%. В то же время дорожают акции Toyota Motor (+0,5%), SoftBank Group (+2,8%), Mitsubishi UFJ (+3,6%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1% вслед за повышением котировок акций сырьевых компаний. Стоимость бумаг BHP Group выросла на 0,9%, Fortescue Metals - на 1%, Rio Tinto - на 1,6%.

Цены на нефть опускаются в понедельник после подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $82,86 за баррель, что на $0,61 (0,73%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,61 (0,7%), до $83,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,6 (0,76%), до $77,86 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,87 (1,1%), до $78,46 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

"Поддержку нефтяному рынку оказало очередное усиление напряженности на Ближнем Востоке, - отмечает аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. - Чем ближе ситуация к столкновению Ирана и Израиля, тем больше риск для нефтяного рынка, а удары Израиля по Ливану - шаг именно в этом направлении".

Как сообщалось, израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по военному объекту шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. В воскресенье стало известно о новых авиаударах армии обороны Израиля по позициям "Хезболлы" в Ливане.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало укрепление доллара на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.