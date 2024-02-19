Вероятно движение индекса Мосбиржи вблизи 3250п в понедельник - ПСБ

Вероятно движение индекса Мосбиржи вблизи отметки 3250 пунктов в понедельник, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи будет двигаться вблизи отметки 3250 пунктов. Многое будет зависеть от того, какую динамику покажет рынок в начале недели. Если негативный настрой сохранится, то откат индекса продолжится, и мы вновь можем увидеть отметку 3200 пунктов. Наиболее надёжно сейчас смотрятся бумаги нефтегазового сектора. В то же время с осторожностью стоит подходить к акциям внутренних секторов, в особенности ИТ-компаний и девелоперов", - отмечается в комментарии.

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