Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91-93 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, по паре евро/рубль - 98,5-100,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Поддержку национальной валюте на текущей неделе по традиции способно оказать приближение пика налоговых выплат, которое расширит предложение валюты на рынке. Принятое решение по ключевой ставке вряд ли окажет заметное краткосрочное влияние на позиции рубля, поскольку это уже было заложено в ожидания игроков. В качестве позитивного фона выступает статистика, подтверждающая снижение инфляционных ожиданий россиян в феврале до 11,9% с 12,7% в январе. А также - заявления о том, что рубль занял рекордную долю в расчетах РФ за импорт товаров из Америки и Африки. Тем временем против рубля - обстановка на энергетическом рынке, где нефтяные цены находятся под давлением от новости о заметном росте запасов в США на прошлой неделе", - пишет эксперт банка.

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