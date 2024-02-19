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19 февраля 2024 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне сохранения ставки ЦБ на уровне 16%

Москва. 19 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 16% годовых, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием 16 февраля стало заседание ЦБ РФ, на котором ключевая ставка ожидаемо была сохранена на уровне 16% годовых. При этом Банк России повысил прогноз по ее траектории на 2024 и 2025 годы. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5% годовых (октябрьский прогноз - 12,5-14,5% годовых), в 2025 году - 8-10% (ранее - 7-9% годовых).

"Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - говорилось в сообщении ЦБ. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания "жестких" денежно-кредитных условий в экономике.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу после публикации статданных, показавших устойчивость инфляции в США, а также спад активности на рынке жилья. Число новостроек в США в январе сократилось на 14,8% относительно предыдущего месяца, до 1,331 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Падение стало максимальным с апреля 2020 года, а количество новостроек - минимальным с августа 2023 года.

Цены производителей в Штатах в январе увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,9% в годовом выражении. Подъем цен в помесячном выражении стал самым существенным за 5 месяцев. Эксперты в среднем ожидали повышения показателей на 0,1% и 0,6% соответственно. В декабре цены производителей снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца и выросли на 1% к декабрю 2022 года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в январе увеличились на 0,5% в помесячном и на 2% в годовом выражении. В декабре первый показатель уменьшился на 0,1%, второй - вырос на 1,8%.

Сигналы устойчивости инфляционного давления в США вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы относительно сроков смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу, что американскому ЦБ не следует торопиться со снижением базовой процентной ставки, поскольку факторы, способствовавшие ослаблению инфляции, могут сойти на нет. "Нам необходимо сопротивляться искушению действовать быстро, когда нужно проявить терпение и быть готовыми гибко реагировать на изменения в экономике", - сказала она в ходе выступления на мероприятии в Вашингтоне. По словам Дейли, которую цитирует Market Watch, ожидания трех снижений ставки Федрезервом в этом году являются "разумным базовым сценарием".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник, китайский рынок, открывшийся после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, растет. Фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7% на фоне сигналов восстановления потребительских расходов в стране. Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в воскресенье влил в финансовую систему 500 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Гонконгский Hang Seng теряет 1,1% в ходе торгов. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,04%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,1% вслед за повышением котировок акций сырьевых компаний.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник после подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $82,89 за баррель, что на 0,69% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,74%, до $83,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,59%, до $78,72 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,49%, до $79,19 за баррель. На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

"Поддержку нефтяному рынку оказало очередное усиление напряженности на Ближнем Востоке, - отмечает аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. - Чем ближе ситуация к столкновению Ирана и Израиля, тем больше риск для нефтяного рынка, а удары Израиля по Ливану - шаг именно в этом направлении". Израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по военному объекту шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. В воскресенье стало известно о новых авиаударах армии обороны Израиля по позициям "Хезболлы" в Ливане. Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало укрепление доллара на фоне роста ожиданий, что ФРС не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 февраля снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,654 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,959 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,03% и составил 105,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 884,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СИБУР Холдинг БО-03" (+0,59%), "АФК Система-1Р-10" (+0,44%) и "Европлан-001Р-01" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-21" (-1,6%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,21%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) завершило размещение дебютного 4-летнего выпуска облигаций объемом 500 млн рублей. Размещение займа продолжалось с августа 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода.

ООО "Боржоми финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 16,1% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 17,10% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 17,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды. Переподписка книги заявок доходила до трех раз, что позволило увеличить объем выпуска с "не менее 4 млрд рублей" до 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций с офертой через 3,25 года серии 002P-03 объемом 7,5 млрд рублей на уровне 18,3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей. Ставки купонов по выпуску будут переменными и квартальными. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России плюс премия. Размер премии установлен на уровне 2,3% годовых. Значение ключевой ставки для 1-го купонного периода взято на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 13-й включительно значение будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

АО "Автодом" 19 февраля начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 20-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

ООО НПП "Моторные технологии" установило ставки 1-20-го купонов 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей на уровне 18% годовых. Компания планирует 20 февраля начать размещение выпуска. Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") 20 февраля планирует провести сбор заявок на 5-летние социальные облигации 8-й серии индикативным объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Ориентир по спреду - не выше 140 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) 22 февраля начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов, еще по 10% от номинала в даты окончания 15-17-го купонов, и, наконец, по 15% от номинала в даты завершения 19-20-го купонов.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" планирует 4 марта провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года, объем - 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" определило ставку 42-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 8,44% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Объем облигаций 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

АО "ДОМ.РФ" установило ставки 11-12-го купонов облигаций серии 001P-05R на уровне 14,4% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей ДОМ.РФ разместил в марте 2019 года по ставке 8,35% годовых. Ставка текущего купона - 8,35% годовых. По выпуску 28 февраля предстоит исполнение оферты.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 23-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов была установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) установило ставку 26-40-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2018 года. Ставка текущего квартального купона составляет 13% годовых. По выпуску 29 февраля предстоит исполнение оферты. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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