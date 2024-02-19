Пара доллар/рубль может вернуться "под" отметку 90 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Возобновление продаж валюты Банком России и активизация экспортеров способны вернуть курс доллара "под" отметку 90 руб./$1 на этой неделе, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара в пятницу пытался продолжить уверенный рост и протестировал отметку в 93 руб./$1, но к концу торговой сессии растерял все внутридневные приобретения, отступил к 92,2 руб./$1. В понедельник доллар инерционно предпринимает робкие попытки расти. Вероятна смена тенденции в основных валютных парах с возвращением курса доллара на этой неделе в диапазон 85-90 руб./$1. Рублю окажут поддержку в первую очередь возобновление продаж юаней со стороны Банка России и активизация предложения со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам 28 февраля. Фактор "короткой" недели (пятница - выходной) может выступить дополнительным фактором поддержки. В понедельник целевым по доллару видится диапазон 91-92,5 руб./$1".

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