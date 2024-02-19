Идея умеренного восстановления рубля актуальна на текущей неделе - БКС Экспресс

Идея умеренного восстановления рубля актуальна на текущей неделе, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцев.

"Доллар в пятницу протестировал 93 руб., евро лишь немного не достал до 100 руб., юань заскакивал выше 12,8 руб., - напоминает аналитик. - Сессия закрыта в минусе для всех основных валют. Ранее мы отмечали тактику торговли в преддверии заседания ЦБ, и она в общем-то оправдалась".

Следуя сценарию, в ближайшие дни волатильность, по мнению Зельцера, может снизиться, а курс рубля - стабилизироваться, и на это есть ряд фундаментальных вводных:

- Жесткость ДКП ЦБ сдавливает спрос на инвалюту на фоне дорогого кредита, а высокая доходность безрисковых рублевых инструментов смещает интерес с иностранных активов.

- Нормативы репатриации выручки экспортеров повышают общее предложение валюты на рынке, и осенний указ будет действовать до конца апреля. Вероятность пролонгации валютных ограничений высокая, правда, возможны некоторые коррективы.

- Февральский налоговый период приближается, и это еще больше должно повысить продажи валюты во исполнение обязательств корпораций перед бюджетом. Влияние налогового периода на курса рубля давно изучено, и оно непостоянно.

"Тем самым вводные курса рубля исключают обширную девальвацию нацвалюты, но вспышки волатильности - привычная биржевая практика, - резюмирует эксперт. - Если в пятницу доллар был 93 руб./$1, то в понедельник утром в моменте пара USD/RUB слетала к 91,5, и опять к 92,5 руб./$1 . Идея умеренного восстановления рубля актуальна, не снимается со счетов и вариант очередного заброса пары поближе к 90 руб./$1".

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