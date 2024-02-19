Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 19 февраля. Доллар и юань чуть заметно подрастают на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,0875 руб./$1 (-13,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 46,17 коп. ниже действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,05 коп. - до 12,662 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна в условиях отсутствия ярких стимулов, способных задать определенный вектор движения. Нефтяные котировки немного снижаются, оставаясь на высоком уровне, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно. Инвесторы практически не отреагировали на ожидаемое решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16%. ЦБ РФ оставил без изменений прогноз по инфляции на текущий год на уровне 4-4,5% и повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%.

Банк России поднял прогноз по траектории ключевой ставки на 2024 и 2025 годы. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5% (октябрьский прогноз - 12,5-14,5%), в 2025 году - 8-10% (ранее - 7-9%). С 19 февраля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,2-15,5%.

ЦБ сохранил прогноз по средней ставке на 2026 год на уровне 6-7% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции констатировала наличие пространства для уменьшения ключевой ставки, отметив при этом, что большинство участников обсуждения ожидают первое снижение во втором полугодии 2024 года.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,88 за баррель, что на 0,69% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,73 за баррель, что на 0,52% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы снизились в пятницу после публикации статданных, показавших устойчивость инфляции в США, а также спад активности на рынке жилья.

Сигналы устойчивости инфляционного давления в США вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы относительно сроков смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу, что американскому ЦБ не следует торопиться со снижением базовой процентной ставки, поскольку факторы, способствовавшие ослаблению инфляции, могут сойти на нет. "Нам необходимо сопротивляться искушению действовать быстро, когда нужно проявить терпение и быть готовыми гибко реагировать на изменения в экономике", - сказала она в ходе выступления на мероприятии в Вашингтоне.

По словам Дейли, которую цитирует Market Watch, ожидания трех снижений ставки Федрезервом в этом году являются "разумным базовым сценарием".

В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 снижается на 0,3%, китайский CSI300 прибавляет 0,46%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%, южнокорейский Kospi растет на 1,02%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,02%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 чуть подрастает - на 0,04%.