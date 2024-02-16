Рынок акций РФ на неделе консолидировался в ожидании сигналов от ЦБ РФ

Рынок акций РФ на минувшей неделе консолидировался при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и ожиданий сигналов от Банка России по дальнейшей монетарной политике. ЦБ РФ ожидаемо не стал менять ключевую ставку (16% годовых), сохранив сигнал о продолжительном поддержании жестких денежно-кредитных условий для возврата инфляции к целевым 4%.

В период с 12 по 16 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,1 пункта и составил 3242,48 пункта, индекс РТС потерял 1,3% и достиг 1107,33 пункта на фоне роста доллара до 92,22 руб./$1 (+1,32 рубля) и подорожавшей апрельской нефти Brent до $82,93 за баррель (+1,4%).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent вечером отскочила к $82 за баррель после локальной просадки); поддержку индексу МосБиржи оказали подросшие бумаги Сбербанка (+1,5%) и Ozon (+5,3%), а также ослабление рубля. Индекс МосБиржи подрос к 3250 пунктам.

Во вторник рынок акций также показал смешанную динамику цен blue chips на фоне подросшей нефти (Brent превысила $82 за баррель) и ухудшения настроений на внешних фондовых площадках из-за разочаровавшей игроков статистики по замедлению инфляции в США в январе. Индекс МосБиржи превысил 3250 пунктов во главе с акциями "Ростелекома" (+5,7%), "Яндекса" (+5,3%) и расписками Ozon (+1,9%). Акции ПАО "Диасофт" на дебютных торгах после первичного размещения взлетели на 40% к цене IPO.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что компания может выплатить дивиденды по итогам 2023 года.

Акции "ПАО "Диасофт" во вторник выросли до 6300 рублей (+40%). Бумаги получили второй уровень листинга после прошедшего IPO, цена размещения составила 4500 рублей за бумагу. В январе текущего года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в январе выросли на 3,1% в годовом выражении, после роста на 3,4% в декабре. Консенсус-прогноз предполагал ослабление инфляции до 2,9%. Статистика предполагает смещение ожиданий начала сокращения ставки ФРС на второе полугодие.

В среду рынок акций РФ умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступила просевшая вечером нефть (Brent откатилась ниже $82,5 за баррель) на статистике о запасах сырья в США; индекс МосБиржи поднялся в район 3260 пунктов при смешанной динамике blue chips и ослаблении рубля. В лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (+2,5%) на дивидендных ожиданиях, во "втором эшелоне" скорректировались вниз акции "Диасофта" (-6,9%) после ралли на итогах успешного IPO.

Ozon (+1,8%) по итогам 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,1 раза - показатель превысил 1,7 трлн рублей, сообщила компания. Темп роста GMV превысил собственный прогноз компании (рост ожидался на уровне 90-100%). Также в сообщении Ozon указано, что компания по итогам 2023 года получила положительную скорректированную EBITDA (абсолютное значение не раскрывается).

Нефть снизилась на статистике Минэнерго США, согласно которой запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 12,02 млн баррелей, при прогеноазх роста на 3,35 млн.

ОПЕК в своем ежемесячном отчете сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с). Однако глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн б/с - гораздо меньшими темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

В четверг рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти (Brent отскочила к $82,5 за баррель после локальной просадки ниже $81) и ослабления рубля. Индекс МосБиржи превысил 3265 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (+3,5%), обновившими максимум с января 2022 года на дивидендных ожиданиях; лидерами снижения выступили расписки TCS Group (-4,1%) перед приостановкой их торгов на бирже в связи с редомициляцией.

В США розничные продажи в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца при прогнозах снижения на 0,1%. Худшие, чем ожидалось, статданные усилили надежды рынка на то, что Федрезерв США может приступить к снижению ставок в ближайшие месяцы, отмечает MarketWatch.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и умеренно жестких сигналов от Банка России о дальнейшей монетарной политике. Индекс МосБиржи после утреннего роста выше 3275 пунктов скатился к закрытию в район 3240 пунктов, растеряв весь недельный прирост.

ЦБ РФ сообщил, что судить об устойчивости дезинфляционных тенденций преждевременно. При этом ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5% годовых, повысил диапазон средней ключевой ставки в 2024 году до 13,5-15,5% с 12,5-14,5%, на 2025 год - до 8-10% с 7-9%, но сохранил прогноз по ставке на 2026 год на уровне 6-7% годовых. Также ЦБ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, сохранил прогнозы по росту экономики в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, в 2026 году - в диапазоне 1,5-2,5%.

Лидерами снижения в пятницу выступили акции "ВК" (-5,5%), во "втором эшелоне" раллировали акции банка "Уралсиб" (+21,8%) на новостях ЦБ РФ о досрочном завершении санации банка.

В период с 12 по 16 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции SFP (+19%), "Ростелекома" (+11%), МКПАО "ЮМГ" (United Medical Group) (+10%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Евротранс" (-9%), Polymetal (-5%), "Норникеля" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может продолжить рост на квартальных отчетах и дивидендных ожиданиях. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3200-3300 пунктов, для индекса РТС - 1090-1150 пунктов с оглядкой на вероятное дальнейшее ослабление рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".