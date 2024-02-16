Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после заседания ЦБ РФ, раллировал Уралсиб

Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, подросшей нефти (Brent поднялась к $83 за баррель) и умеренно жестких сигналов от Банка России о дальнейшей монетарной политике; индекс МосБиржи откатился в район 3240 пунктов, индекс РТС упал ниже 1110 пунктов на фоне стабилизации рубля. Лидировали в снижении акции "ВК" -5,5%), во "втором эшелоне" раллировали более чем на 20% акции банка "Уралсиб" на новостях ЦБ РФ о досрочном завершении санации банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3242,48 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1107,33 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 92,22 рубля (-0,03 рубля), днем курс поднимался до 93,0 руб./$1.

За неделю индекс МосБиржи не изменился, индекс РТС просел на 1,3% на фоне роста доллара на 1,32 рубля.

Подешевели в пятницу акции "ВК" (-5,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор сохранил фразу о продолжительном поддержании жестких денежно-кредитных условий для возврата инфляции к цели. ЦБ РФ не дал сигнала по ДКП в заявлении по итогам совета директоров, отметив, что судить об устойчивости дезинфляционных тенденций преждевременно.

При этом ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5% годовых, повысил диапазон средней ключевой ставки в 2024 году до 13,5-15,5% с 12,5-14,5%, на 2025 год - до 8-10% с 7-9%, но сохранил прогноз по ставке на 2026 год на уровне 6-7% годовых.

Также ЦБ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году до 1,0-2,0% с 0,5%-1,5%, сохранил прогнозы по росту экономики в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, в 2026 году - в диапазоне 1,5-2,5%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции констатировала наличие пространства для снижения ключевой ставки, отметив при этом, что большинство участников обсуждения ожидают первое снижение во втором полугодии 2024 года.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил на пресс-конференции, что Совет директоров ЦБ сейчас исходит из того, что момент начала снижения ключевой ставки будет несколько позже, чем предполагалось в октябре. Поэтому в среднем в текущем году ставка будет несколько выше ожиданий, это связано с необходимостью дополнительной оценки устойчивости и скорости снижения инфляционного давления, отметил он.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций начинал торги оптимистично, но после обеда индекс МосБиржи свалился в "минус" из-за фиксации прибыли по большинству "голубых фишек". Причинами продаж могли выступить итоги заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, текущий новостной фон, локальный спад нефтяных цен, а также "фактор пятницы", актуальный в условиях напряженной геополитики.

ЦБ РФ дал сигнал о том, что готов поддерживать жесткую монетарную политику длительное время для снижения инфляции. Жесткие сигналы регулятора являются умеренным негативным фактором для акций, считает эксперт.

В понедельник китайские биржи откроются после новогодних каникул. В США, напротив, торги проводиться не будут в связи с национальным праздником - Днем президента. Важных событий и публикации значимой эконмической статистики в этот день не ожидается. Из корпоративных новостей на российском рынке интерес будут представлять финрезультаты "Юнипро" (MOEX: UPRO) по МСФО за 2023 год. Если за предстоящие выходные ничего сильно негативного не произойдет, цены на нефть удержатся по меньшей мере на текущих уровнях, а рубль в понедельник не перейдет к решительному укреплению, можно будет увидеть на старте недели отскок индекса Мосбиржи вверх в рамках прежнего коридора 3200-3300 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в пятницу фондовый рынок и рубль вместе двинулись вниз.

Банк России оставил ставку неизменной, однако внятного сигнала для финансовых рынков в сопроводительном комментарии сделано не было, поэтому, скорее всего, фондовый рынок воспринял это как достаточно жесткий сигнал, что вылилось в продажи акций. Цена нефти Brent локально снижалась на новостях о том, что Индия возобновила импорт некоторых сортов нефти из России. Среди лидеров роста на фондовом рынке в пятницу снова оказались акции МКПАО "ЮМГ" (+4,6%) после выхода накануне сильного отчета за 2023 год, а также в ожидании рекомендаций по дивидендам.

В понедельник индекс МосБиржи будет колебаться в уже привычном коридоре 3200-3300 пунктов, пара рубль/доллар может проторговаться в диапазоне 91-93 руб./$1, полагает Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, на уходящий неделе рынок акций РФ продолжил консолидацию на достигнутых уровнях выше 3220 пунктов по индексу МосБиржи. Индикатор за неделю не изменился, несмотря на снижение рубля.

Динамика на российском рынке акций может объясняться отсутствием новых драйверов роста на фоне спокойного внешнего фона. Котировки нефти Brent вернулись выше отметки $82 за баррель. На следующей короткой торговой неделе российский рынок акций, вероятно, останется в боковике, чему будет способствовать стабилизация курса рубля или его укрепление после окончания празднования нового года в Китае, считает Власенко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу просел после сохранения умеренно жесткого тона ЦБ РФ по итогам заседания и на фоне слабости рубля. По итогам недели индекс МосБиржи растерял весь прирост, индекс РТС потерял более 1% из-за динамики рубля.

Индекс МосБиржи в пятницу днем обновил максимум с октября 2023 года на уровне 3275 пунктов и ощущал поддержку со стороны потенциальных дивидендных историй, в то время как негативным фактором выступали ожидания сохранения высоких процентных ставок в стране, которые в пятницу подтвердил ЦБ РФ. Ралли на неделе наблюдалось в акциях "Ростелекома" после подтверждения главой компании возможности выплаты финальных дивидендов за 2023 год. Кроме того, "Ростелеком" в 2024 году планирует провести IPO одной из своих "дочек". Сильный спрос наблюдался в акциях застройщиков, из которых наиболее реальной на данный момент выглядит перспектива выплаты дивидендов "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG). Акции Сбербанка поднялись до максимумов с января 2022 года и пока остаются нацеленными на движение к 300 руб. Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) в пятницу должен принять решение по дивидендам за 2023 год, отмечает аналитик.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу подросли, но завершают неделю без значительных изменений, ощутив негативное влияние высоких данных по потребительской инфляции в США. Однако смены основного "бычьего" тренда в Европе и США на данный момент не произошло. Индексы МосБиржи и РТС в условиях высоких процентных ставок в РФ находятся под нисходящим давлением, заключила Кожухова.

По оценке главного аналитика Совкомбанка (MOEX: SVCB) Михаила Васильева, в декабре-январе инфляция в РФ замедлилась по сравнению с осенними месяцами, но все еще находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. Поэтому ЦБ РФ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку на уровне 16%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий.

При этом сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них - дефицит кадров на рынке труда, неопределенность с курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания. Центробанку необходимо продолжать действовать жестко, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3-6 кварталов, отмечает аналитик.

"Мы считаем маловероятным, что инфляция вернется к целевым 4% ранее 2025 года. Мы ожидаем, что годовая инфляция достигнет своего пика в этом июле на уровне 8,4% (после повышения тарифов ЖКХ) и замедлится до 6% к концу года. При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высокой инфляции", - считает Васильев.

Аналитик полагает, что Банк России в первом полугодии будет удерживать ключевую ставку на уровне 16% и перейдет к ее снижению в третьем квартале (вероятно, в июле), когда инфляция начнет устойчиво замедляться. В базовом сценарии к концу года ожидается снижение ключевой ставки до 12%.

В целом, решение Банка России не окажет значимого влияния на банковские продукты и фондовый рынок РФ. Решение о сохранении ключевой ставки неизменной является консенсусом на рынке и уже заложено в банковские продукты и цены активов на фондовом рынке, полагает представитель Совкомбанка.

В Азии в пятницу индексы акций выросли (японский Nikkei 225 поднялся на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%, Китай закрыт на новогодние праздники), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 просел на 0,1%, DAX и FTSE выросли на 0,3-1,2%), но снижаются США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq).

Японский индекс Nikkei 225 вплотную приблизился к максимальной отметке за 34 года. Подъему японского рынка способствует ослабление иены, а также переток средств инвесторов с китайского рынка, отмечает Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в сообщении министерства труда страны. В годовом выражении показатель увеличился на 0,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения показателей на 0,1% и 0,6% соответственно. В декабре цены производителей снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца и выросли на 1% к декабрю 2022 года.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в январе увеличились на 0,5% в помесячном и на 2% в годовом выражении. В декабре первый показатель уменьшился на 0,1%, второй - вырос на 1,8%.

Индекс потребительского доверия в США в феврале вырос до максимальных с июля 2021 года 79,6 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение до 80 пунктов.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены вернулись к росту, завершая неделю в "плюсе" из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,93 за баррель (+0,1% и +1,5% накануне), мартовская цена WTI - $78,22 за баррель (+0,2% и +1,8% в четверг).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,8%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-4,5%), SFI (MOEX: SFIN) (-3,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,5%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,3%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-3,3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,1%).

Выросли акции банка "Уралсиб" (+21,8%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+6,5%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+5,7%), МКПАО "ЮМГ" (United Medical Group (MOEX: GEMC)) (+4,6%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2,4%).

Банк России принял решение досрочно завершить проведение финансового оздоровления банка "Уралсиб", говорится в сообщении ЦБ. Все мероприятия, предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, выполнены, отмечает ЦБ.

Группа "Черкизово" (+0,2%), один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2023 году увеличила выручку по МСФО на 23%, до 226,7 млрд рублей, сообщается в отчете компании. Чистая прибыль группы увеличилась более чем в два раза - до 33 млрд рублей, с 14,6 млрд рублей год назад.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,95 млрд рублей (из них 13,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,87 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 4,82 млрд рублей на акции ВТБ).