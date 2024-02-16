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16 февраля 2024 года 18:46
Вероятен возврат пары доллар/рубль в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Вероятен возврат пары доллар/рубль в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Рубль на завершающейся неделе ослабел в условиях невысокой активности экспортеров и отсутствия продаж со стороны Банка России, вызванных "длинными" выходными в КНР, - отмечается в комментарии экспертов. - В результате спрос сместился в токсичные валюты. Судя по внутридневной структуре торгов, спрос остается достаточно устойчивым и, как минимум отчасти, может быть связан со сделками по покупке активов у нерезидентов. На следующей неделе ждем смены тенденции в рубле, по-прежнему надеемся на уход курса доллара в наш целевой диапазон 85-90 руб./$1. Полагаем, что способствовать этому будут возобновление продаж со стороны Банка России и увеличение поступлений валютной выручки от экспортеров в условиях приближения налоговых выплат 28 февраля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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Москва. 16 февраля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепляются на Московской бирже днем в пятницу; рубль понижается к бивалютной корзине на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16%, как и ожидали аналитики. читать дальше
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