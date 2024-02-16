"Финам" понизил рейтинг акций Coca-Cola до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Coca-Cola Co. с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $63 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Квартальные результаты Coca-Cola превзошли ожидания рынка по выручке, аналитики Уолл-стрит ожидали ее на уровне $ 10,68 млрд. При этом показатель EPS совпал с прогнозом, - напоминает аналитик Игнат Иванов. - Валютная волатильность может стать одним из рисков для Coca-Cola в 2024 году. Более 60% выручки компания получает за пределами США, что создает риск снижения долларовых доходов из-за девальвации ряда национальных валют. В прошлом году негативный эффект от валютных изменений на динамику годовой выручки составил 4%".

Конфликт на Ближнем Востоке нанес ущерб росту объемов продаж в размере 1% в 4-м квартале. На взгляд эксперта "Финама", длительное продолжение конфликта несет риски падения спроса на продукцию компании в мусульманских странах, а также риски сбоев в цепочке поставок.

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