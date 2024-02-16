Цены на нефть останутся в диапазоне $80-85/барр. на следующей неделе - ПСБ

Цены на нефть останутся в диапазоне $80-85 за баррель Brent на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть Brent выраженной динамики за неделю не показали, колебались в диапазоне $81-83,5/барр., - констатируют аналитики банка. - Статистика по запасам в США, вышедшая в середине недели, оказала негативное влияние. Запасы нефтепродуктов остаются на низких уровнях, и это будет играть в плюс по мере приближения сезона. Ослабление долларового индекса DXY в свете неважной статистики по США нивелировало негатив от данных Минэнерго. Отраслевые отчеты от ОПЕК и МЭА сюрпризов не принесли, оба агентства сохранили прогнозы по росту спроса на этот год. Мы считаем, что в перспективе следующей недели цены на нефть останутся в диапазоне $80-85/барр. Для выраженного движения вверх необходима активизация спроса или более сильная поддержка со стороны геополитики".

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