Индекс Мосбиржи может преодолеть уровень 3287п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может преодолеть уровень 3287 пунктов на следующей неделе, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский рынок акций на следующей укороченной неделе сохраняет настрой на развитие постепенного роста и обновление максимума прошлого года 3287 пунктов, что может произойти во многом благодаря дивидендным историям, которые остаются особенно актуальными в условиях перспективы сохранения высоких процентных ставок в стране, подтвержденную в пятницу по итогам очередного заседания ЦБ РФ, - отмечает эксперт. - В частности, дивидендное ралли в последние сессии наблюдалось по акциям "Ростелекома", и не исключено, что к нему впоследствии присоединятся бумаги "МТС".

По мнению Кожуховой, уверенно смотрятся также акции нефтяных компаний и застройщиков, по которым, впрочем, может пройти фиксация прибыли.

"Дивидендный интерес сохраняется к Сбербанку, акции которого продолжают движение к 300 руб., - подчеркивается в комментарии. - Корпоративный календарь следующей недели не богат на важные события, но, возможно, пополнится по ходу недели. Так, финансовые результаты за 2023 год по МСФО ждут от "Юнипро", а по РСБУ - от "РусГидро" (еще один кандидат на дивиденды). "Роснефть" и "Башнефть" при этом так и не опубликовали ожидавшиеся на этой неделе годовые отчетности: возможно, результаты станут известны в ближайшие дни. На макроэкономическом фронте в РФ выйдут данные по производственной инфляции за январь".

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