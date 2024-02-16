Время для покупки инструментов с фиксированной доходностью еще не пришло - Росбанк

Время для покупки инструментов с фиксированной доходностью еще не пришло, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

"Ставка ЦБ оставлена без изменений по итогам заседания 16 февраля (16% годовых), но дан важный сигнал о том, что текущие успехи в замедлении инфляции недостаточны для смягчения риторики, - отмечает эксперт. - По-прежнему зафиксирован перевес инфляционных рисков, несмотря на поступательные улучшения в экономике. Основные изменения оказались на стороне прогноза и, в частности, интервала для средней по году ключевой процентной ставки - вопрос лишь в том, насколько его можно воспринимать как ужесточение сигнала в контексте консенсус прогнозов, собранных до заседания регулятором. Мы полагаем, регулятор пошел навстречу мнениям аналитиков: до заседания интервалы на 2024 и 2025 годы повышены до 13,5-15,5% и 8,0-10,0% годовых, что чуть лучше соответствует мнению рынка по своим центральным точкам".

Таким образом, стратег Росбанка не торопится говорить об ужесточении сигнала для рынка по ставке на основе текущего изменения прогноза - скорее, мы наблюдаем попытку регулятора убрать избыточные надежды из ценообразования инструментов, полагает Кошелев.

"В целом представленные на текущий момент итоги - еще ожидаем пресс-конференцию председателя в 15:00 и релиз стенограммы заседания и описания прогноза 27 февраля - позволяют предположить, что условия для среднесрочных депозитов и инвестиционных инструментов с плавающими ставками остаются более благоприятными, но пока не пришло время для покупки инструментов с фиксированной доходностью и для средне- и долгосрочного кредитования по фиксированным ставкам", - делает вывод эксперт Росбанка.

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