"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $164

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $164 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,87%, стоп-приказ: $134,59, говорится в комментарии инвестиционной компании.

После отчетности компании рынок скорректировался, несмотря на хорошие данные. Аналитики допускают, что реакция связана со списанием налогов в сумме $10 млрд, которое повлекло относительно небольшой свободный денежный поток ($7,9 млрд). Это разовое списание, которое не приведет к изменениям структуры бизнеса, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения восходящий тренд продолжается. Признаков разворота нет. Текущую коррекцию можно использовать как оптимальную точку входа. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $134,59 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты.

Alphabet Inc. - холдинговая компания, управляющая компанией #Google и ее дочерними структурами, а также рядом стартапов.

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