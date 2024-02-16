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16 февраля 2024 года 13:56
Главное условие динамики ставки ЦБР к уменьшению - устойчивое снижение инфляции - "Цифра брокер"
Главным условием динамики ключевой ставки ЦБ РФ в сторону уменьшения должно стать устойчивое снижение инфляции, говорится в обзоре ведущего аналитика "Цифра брокер" Даниила Болотских. "Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменений, на уровне 16%. Регулятор при принятии решения опирается на данные по инфляции и инфляционным ожиданиям, и на прошедшем в пятницу заседании не было веских причин возвращаться к смягчению денежно-кредитной политики. Что касается политики банков, то мы не ожидаем рост ставок по кредитам и депозитам после решения о ключевой ставке, поскольку, на наш взгляд, кредитные организации уже заложили в цены решение о неизменности ставки. Судя по отсутствию какой-либо динамики в индексе государственных облигаций (RGBI), инвесторы также не ожидали изменений в уровне ключевой ставки, - пишет эксперт в материале. - Если говорить о дальнейшей динамике ключевой ставки, то мы рассматриваем три базовых сценария. В нейтральном сценарии ключевая ставка на конец года оказывается на уровне 11%, а цикл снижения начинается не ранее марта 2024 года. Главным условием снижения ставки, как мы ожидаем, должно стать устойчивое снижение инфляции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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