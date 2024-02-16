"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 211,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 211,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 194,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн руб. против 82,3 трлн руб. в январе 2023 года, следует из сообщений торговой площадки", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 194,7 руб. риск на портфель составит 0,17%", - указывают в "Финаме".

Московская биржа - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка.

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