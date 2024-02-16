Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индекс МосБиржи превысил 3270п по главе с Ростелекомом

Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и выросшей нефтью (Brent превысила $82,6 за баррель), игроки ожидают решения Банка России по ключевой ставке и дальнейшей монетарной политике. Индекс МосБиржи превысил 3270 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (MOEX: RTKM), обновившими максимум с января 2022 года.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3273,12 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1117,18 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 92,27 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+2,2%, до 85,31 рубля), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1,3% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, основное внимание участников рынка в пятницу будет связано с заседанием ЦБ РФ, сантимент риторики которого будет крайне важен для дальнейшего движения фондового рынка и курса рубля. Нефтяной фактор пока поддерживает рынок и рубль, благо премия в цене нефти весьма существенная.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок единогласно прогнозирует сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 16%, но волатильность на фондовом рынке может усилиться во время публикации пресс-релиза и пресс-конференции руководства ЦБ по итогам заседания. Инвесторы будут обращать особое внимание на риторику регулятора в поисках намеков на дату первого этапа смягчения ДКП. В то же время у индекса МосБиржи не остается места для роста без катализаторов - индикатор находится на максимумах с 27 октября 2023 года.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, общий благоприятный фон настраивает на продолжение роста рынка акций РФ, не исключены попытки индекса МосБиржи обновить максимум за 2 года и протестировать "круглую" отметку 3300 пунктов. В центре внимания инвесторов риторика Банка России по итогам заседания, способная скорректировать ожидания по траектории движения ключевой ставки в обозримой перспективе и, как следствие, определить настроения при завершении торговой сессии и недели.

Торги расписками TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) на МосБирже с пятницы приостановлены из-за редомициляции. По мнению Локтюхова, после смены юрисдикции навес предложения в бумагах TCS будет оперативно "впитан" крупными игроками, и можно допустить, что сильной просадки котировок с текущих уровней может и не быть. Инвестиционный профиль компании, способной продолжать демонстрировать высокие темпы роста финпоказателей и вернуться к выплате дивидендов, выглядит крайне привлекательно, считает аналитик.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, главным событием дня станет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Есть уверенность, что ставку регулятор менять не будет, а его риторика останется довольно жесткой, намекающей на то, что и на следующем заседании не стоит ждать смягчения денежно-кредитной политики. Новости от ЦБ РФ могут увеличить волатильность на валютных торгах, считает эксперт.

На рынке акций РФ все идет по плану: просадки быстро выкупаются. Акции Сбербанка вышли на "финишную прямую" - все ждут тестирования отметки 300 руб. за акцию. В районе этой цели может начаться консолидация и даже попытки сыграть на понижение. Но маловероятно, что они будут длительными и активными, очень скоро Сбер возобновит подъем, считает Антонов.

В США в четверг индексы акций поднялись на 0,3-0,9% во главе с Dow, обновил максимум S&P 500 (+0,6%, до 5029,73 пункта). Инвесторы позитивно отреагировали на слабые макроэкономические статданные, восприняв их как сигнал скорого снижения ставок Федрезерва.

Как стало известно в четверг, розничные продажи в Штатах в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%, по данным Trading Economics. Кроме того, по пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,4%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Худшие, чем ожидалось, статданные усилили надежды рынка на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может приступить к снижению ставок в ближайшие месяцы, отмечает MarketWatch.

В Азии в пятницу индексы акций также выросли (японский Nikkei 225 поднялся на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%, Китай закрыт на новогодние праздники), подросла Европа (индексы FTSE, DAX выросли на 0,3-0,6%, CAC 40 не изменился), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Японский индекс Nikkei 225 вплотную приблизился к максимальной отметке за 34 года. Подъему японского рынка способствует ослабление курса иены, а также переток средств инвесторов с китайского рынка, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после роста накануне, неделя завершается в "плюсе" из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $82,66 за баррель (-0,2% и +1,5% накануне), мартовская цена WTI - $77,99 за баррель (-0,04% и +1,8% в четверг).

С начала недели Brent и WTI прибавили в цене 0,8-1,5% из-за опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. В то же время рост сдерживается данными о скачке запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,8 млрд рублей (из них 2,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,61 млрд рублей на бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) и 1,15 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").