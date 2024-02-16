"Финам" повысил целевую цену акций Pinterest до $30

"Финам" повысил целевую цену для акций Pinterest Inc. с $27 до $30 за штуку на горизонте 12 месяцев, при этом присвоил рейтинг "продавать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Потенциал предполагаемого снижения составляет 16,2% с текущих уровней.

"Pinterest на прошлой неделе представил годовой отчет, который в основном оказался лучше ожиданий аналитиков и собственных прогнозов компании, - пишет аналитик Никита Степанов. - Однако прогнозы по росту оказались хуже предыдущих, поэтому рынок отреагировал падением акций на 28% на постмаркете, и даже позитивная интеграция сервиса компании с Google не позволила котировкам восстановиться до значений до отчета. С нашей точки зрения, акции компании до сих пор выше своей справедливой стоимости, несмотря на внушительное падение".

На взгляд эксперта, основные риски для Pinterest сопряжены с высокими процентными ставками, повышенной волатильностью на американском фондовом рынке, ослаблением роста глобального рынка онлайн-рекламы.

Pinterest - американская компания, создатель одноименной социальной сети с элементами фотохостинга и e-commerce. Основным каналом выручки являются рекламные доходы.

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