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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил целевую цену акций Pinterest до $30
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16 февраля 2024 года 10:31
"Финам" повысил целевую цену акций Pinterest до $30
"Финам" повысил целевую цену для акций Pinterest Inc. с $27 до $30 за штуку на горизонте 12 месяцев, при этом присвоил рейтинг "продавать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Потенциал предполагаемого снижения составляет 16,2% с текущих уровней. "Pinterest на прошлой неделе представил годовой отчет, который в основном оказался лучше ожиданий аналитиков и собственных прогнозов компании, - пишет аналитик Никита Степанов. - Однако прогнозы по росту оказались хуже предыдущих, поэтому рынок отреагировал падением акций на 28% на постмаркете, и даже позитивная интеграция сервиса компании с Google не позволила котировкам восстановиться до значений до отчета. С нашей точки зрения, акции компании до сих пор выше своей справедливой стоимости, несмотря на внушительное падение". На взгляд эксперта, основные риски для Pinterest сопряжены с высокими процентными ставками, повышенной волатильностью на американском фондовом рынке, ослаблением роста глобального рынка онлайн-рекламы. Pinterest - американская компания, создатель одноименной социальной сети с элементами фотохостинга и e-commerce. Основным каналом выручки являются рекламные доходы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PINTEREST-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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16 февраля 2024 года 16:13
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.16 февраля 2024 года 13:56
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"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 211,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 194,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Общий объем торгов на... читать дальше
.16 февраля 2024 года 13:03
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.16 февраля 2024 года 12:16
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