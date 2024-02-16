Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3300п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3300 пунктов в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи в четверг сумел вернуться к росту и завершил торги у отметки 3265 пунктов, вплотную приблизившись к осенним максимумам при оживлении спроса на отдельные ключевые "голубые фишки" нефтегазового и банковского секторов, - отмечает эксперт. - Развитие повышательной динамики рынка происходило на фоне улучшения конъюнктуры рынка нефти и волны ослабления рубля к доллару и юаню. Неплохое закрытие вчерашних торгов настраивает на продолжение роста рынка в пятницу. Не исключаем, что индекс Мосбиржи уже сегодня постарается обновить максимум за 2 года и протестировать "круглую" отметку 3300 пунктов".

По мнению Локтюхова, в центре внимания инвесторов сегодня - риторика Банка России по итогам заседания, способная скорректировать ожидания по траектории движения ключевой ставки в обозримой перспективе и, как следствие, - определить настроения при завершении торговой сессии и недели.

"Пока мы по-прежнему склонны предпочитать внутренние сектора, видя потенциал развития роста в hi-tech и потребсекторе, с большим оптимизмом начинаем оценивать и ближайшие перспективы акций металлургов, уступающих рынку с начала месяца", - пишет аналитик банка.

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