.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,86%
Рост потребительских цен в январе ускорился до 0,86% после повышения на 0,73% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,44% после 7,42% в декабре. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,7%
 
В этом году рост эконоики РФ составит 2%, прогнозирует институт ВЭБа
По итогам 2024 г. экономика РФ вырастет на 2%, следует из февральского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБа, пишут "Ведомости". Ожидания аналитиков улучшились по сравнению с октябрем, когда оценка роста составляла 1,6%. Эксперты...
 
В России вырос спрос на компьютеры кустарной сборки
Впервые с конца 1990-х годов в России вырос спрос на настольные компьютеры, собранные кустарным способом В 2023 г. 20% настольных ПК, проданных в России, не относились к какому-либо бренду, то есть были собраны прямо в магазине или на радиорынке...
 
НСПК обновит индикаторы подозрительных операций в СБП
Национальная система платежных карт (НСПК) намерена обновить индикаторы, выявляющие подозрительные операции в СБП, и внедрить новую версию в этом году, пишут "Ведомости". Уже ведется работа с банками, заявил руководитель кибербезопасности НСПК Артем...
 
16 февраля 2024 года 09:54

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 16 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании объявления итогов первого в 2024 году заседания Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Большинство аналитиков прогнозирует, что ЦБ РФ по итогам заседания 16 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, поскольку у регулятора еще могут оставаться сомнения относительно устойчивости наметившегося замедления темпов инфляции в стране.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе, причем S&P 500 в очередной раз установил абсолютный рекорд. Инвесторы позитивно отреагировали на слабые макроэкономические статданные, восприняв их как сигнал скорого снижения процентных ставок. Как стало известно в четверг, розничные продажи в Штатах в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%. Кроме того, по пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,4%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в Штатах в январе уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,1%. Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце сократилось на 0,5%. Падение в горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) составило 2,5%.

Худшие, чем ожидалось, статданные усилили надежды рынка на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может приступить к снижению ставок в ближайшие месяцы, отмечает MarketWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за подъемом американского рынка акций. Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,86% и вплотную приблизился к максимальной отметке за 34 года. Подъему рынка способствует ослабление курса иены, а также переток средств инвесторов с китайского рынка, отмечает Trading Economics. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:39 мск прибавил 2,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск вырос на 1,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,7%.

В свою очередь нефть эталонных марок в целом стабильна утром в пятницу и может завершить неделю в плюсе из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,79 за баррель, что всего на 7 центов ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты повысились в цене на 1,5%, до $82,86 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 7 центов и составили $78,1 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 1,8% - до $78,03 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 0,8%, а WTI прибавила порядка 1,5% из-за опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. В то же время рост сдерживается данными о скачке запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 февраля выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,7 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,767 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,02% и составил 105,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 883,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,37%), "Сэтл Групп-001Р-03" (+0,31%) и "РСХБ БО-09" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "СИБУР Холдинг-БО-03" (-0,21%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,18%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение 4-летних облигаций серии 001P-28 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрены квартальные купоны, ставки которых будут рассчитываться по следующей формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA, плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 1,9% годовых.

ООО "Ника" завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 9-16-го купонов и по 10% от номинала в даты завершения 17-20-го купонов.

"Завод алюминиевых систем "Корпсан" (ООО "ЗАС Корпсан") завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Размещение займа продолжалось с 22 декабря. Ставка 1-4-го купонов была установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов - 17% годовых, 9-12-го купонов - 15% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещался в рамках программы биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы они могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Боржоми финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 4,5 млрд рублей на уровне 16,1% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 17,1% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 17,4% годовых. Переподписка книги заявок доходила до трех раз, в результате объем размещения был увеличен с "не менее 4 млрд рублей" до 4,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей.

Альфа-банк установил ставки 1-12-го купонов 3-летних облигаций серии 002Р-26 объемом 11 млрд рублей на уровне 13,8% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,53% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 13,8-13,9% годовых, а объем размещения планировался в размере не менее 5 млрд рублей. В ходе маркетинга банк зафиксировал финальный ориентир ставки 1-го купона на нижней границе диапазона - на уровне 13,8% годовых - и увеличил объем размещения до 11 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 15-летних облигаций с офертой через 3,25 года серии 002P-03 на уровне 230 базисных пунктов, а также увеличило объем размещения с 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей. Ставки купонов по выпуску будут переменными и квартальными. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России плюс премия. Значение ключевой ставки для 1-го купонного периода взято на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 13-й включительно будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

ПАО "МГКЛ" (материнская компания группы "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL)) до конца февраля планирует начать размещение пятого выпуска облигаций объемом 500 млн рублей. Это произойдет в рамках программы биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей и сроком обращения бумаг до 15 лет.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) выкупил по оферте 14 млн 603,353 тыс. облигаций серии БО-П07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 97,4% займа. Пятилетний выпуск облигаций на 15 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года по ставке 6,25% годовых. Ставка текущего купона до погашения установлена на уровне 0,01% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 февраля 2024 года 16:13
ЦБ РФ начнет смягчать ДКП не раньше 4К24 - инвестбанк "Синара"
ЦБ РФ начнет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) не раньше IV квартала 2024 года, говорится в комментарии инвестиционного банка "Синара" "Совет директоров ЦБ РФ сегодня принял решение не менять ключевую ставку. ЦБ РФ не дал сигнала о направленности будущей ДКП, упомянув, что судить о...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 15:46
ЦБР на мартовском заседании, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне 16% - Совкомбанк
Банк России на следующем заседании 22 марта, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В целом риторика Банка России, на наш взгляд, несколько...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 15:43
Рубль днем умеренно дешевеет в основных парах на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, как и ожидалось
Москва. 16 февраля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепляются на Московской бирже днем в пятницу; рубль понижается к бивалютной корзине на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16%, как и ожидали аналитики.    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 15:18
Время для покупки инструментов с фиксированной доходностью еще не пришло - Росбанк
Время для покупки инструментов с фиксированной доходностью еще не пришло, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. "Ставка ЦБ оставлена без изменений по итогам заседания 16 февраля (16% годовых), но дан важный сигнал о том, что текущие успехи в замедлении...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 14:52
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне сильных финрезультатов компании за 4К23, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Яндекс" представил свои финансовые результаты за 4К23, которые вновь опередили наши оценки и прогнозы рынка, - пишет...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 14:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $164
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $164 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,87%, стоп-приказ: $134,59, говорится в комментарии инвестиционной компании. После отчетности компании рынок...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 13:56
Главное условие динамики ставки ЦБР к уменьшению - устойчивое снижение инфляции - "Цифра брокер"
Главным условием динамики ключевой ставки ЦБ РФ в сторону уменьшения должно стать устойчивое снижение инфляции, говорится в обзоре ведущего аналитика "Цифра брокер" Даниила Болотских. "Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменений, на уровне 16%. Регулятор при принятии решения...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 211,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 211,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 194,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Общий объем торгов на...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 13:03
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Cisco
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Cisco Systems Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $50 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева. "Эмитент представил неплохие результаты по итогам второго квартала 2024 финансового...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 12:36
Шансы на продолжение роста цены золота сохраняются - "Финам"
Шансы на продолжение роста котировок золота пока сохраняются, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Цена на золото вновь выше $2000 за тройскую унцию. Из фундаментальных новостей, которые могут повлиять на драгметалл в пятницу, мы рекомендуем обратить внимание на индекс цен производителей...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 12:16
Котировки акций Crocs сохраняют потенциал роста - Freedom Finance Global
Котировки акций Crocs Inc. сохраняют потенциал роста, но в целом бумаги эмитента являются спекулятивной идеей, их динамика носит циклический характер, сообщается в материале заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко. "Эмитент отчитался за четвертый...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 11:53
Котировки нефти могут закончить неделю на уровнях выше $82,5/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти могут закончить неделю а уровнях выше $82,5 за баррель Brent, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Нефтяные цены перешли к заметному росту в четверг вечером, - отмечают эксперты. - Такой динамике способствовало глобальное ослабление доллара после публикации...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 11:43
Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индекс МосБиржи превысил 3270п по главе с Ростелекомом
Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и выросшей нефтью (Brent превысила $82,6 за баррель), игроки ожидают решения Банка России по ключевой ставке и дальнейшей монетарной политике. Индекс МосБиржи превысил 3270 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (MOEX: RTKM), обновившими максимум с января 2022 года.    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 11:30
Сильные результаты Софтлайна за 2023г по МСФО поддержат котировки его акций - Инвестбанк "Синара"
Сильные результаты "Софтлайна" за 2023г по МСФО поддержат котировки его акций, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов. "Результаты "Софтлайна" за 2023 год по МСФО свидетельствуют о быстром росте оборота и повышении рентабельности компании, - отмечает эксперт. - Валовая...    читать дальше
.
16 февраля 2024 года 11:11
Консервативным инвесторам стоит сохранять бумаги TCS Group в портфелях - ПСБ
одна из самых интересных идей органического роста на рынке, и консервативным инвесторам стоит сохранять бумаги TCS Group в портфелях, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "15 февраля расписки TCS Group торговались последний день перед редомициляцией, - напоминают эксперты банка. -...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.