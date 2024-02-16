Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 16 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании объявления итогов первого в 2024 году заседания Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Большинство аналитиков прогнозирует, что ЦБ РФ по итогам заседания 16 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, поскольку у регулятора еще могут оставаться сомнения относительно устойчивости наметившегося замедления темпов инфляции в стране.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе, причем S&P 500 в очередной раз установил абсолютный рекорд. Инвесторы позитивно отреагировали на слабые макроэкономические статданные, восприняв их как сигнал скорого снижения процентных ставок. Как стало известно в четверг, розничные продажи в Штатах в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%. Кроме того, по пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,4%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в Штатах в январе уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,1%. Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце сократилось на 0,5%. Падение в горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) составило 2,5%.

Худшие, чем ожидалось, статданные усилили надежды рынка на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может приступить к снижению ставок в ближайшие месяцы, отмечает MarketWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за подъемом американского рынка акций. Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,86% и вплотную приблизился к максимальной отметке за 34 года. Подъему рынка способствует ослабление курса иены, а также переток средств инвесторов с китайского рынка, отмечает Trading Economics. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:39 мск прибавил 2,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск вырос на 1,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,7%.

В свою очередь нефть эталонных марок в целом стабильна утром в пятницу и может завершить неделю в плюсе из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,79 за баррель, что всего на 7 центов ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты повысились в цене на 1,5%, до $82,86 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 7 центов и составили $78,1 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 1,8% - до $78,03 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 0,8%, а WTI прибавила порядка 1,5% из-за опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. В то же время рост сдерживается данными о скачке запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 февраля выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,7 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,767 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,02% и составил 105,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 883,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,37%), "Сэтл Групп-001Р-03" (+0,31%) и "РСХБ БО-09" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "СИБУР Холдинг-БО-03" (-0,21%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,18%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) завершила размещение 4-летних облигаций серии 001P-28 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. По выпуску предусмотрены квартальные купоны, ставки которых будут рассчитываться по следующей формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA, плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 1,9% годовых.

ООО "Ника" завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 9-16-го купонов и по 10% от номинала в даты завершения 17-20-го купонов.

"Завод алюминиевых систем "Корпсан" (ООО "ЗАС Корпсан") завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Размещение займа продолжалось с 22 декабря. Ставка 1-4-го купонов была установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов - 17% годовых, 9-12-го купонов - 15% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещался в рамках программы биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы они могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Боржоми финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 4,5 млрд рублей на уровне 16,1% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 17,1% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 17,4% годовых. Переподписка книги заявок доходила до трех раз, в результате объем размещения был увеличен с "не менее 4 млрд рублей" до 4,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей.

Альфа-банк установил ставки 1-12-го купонов 3-летних облигаций серии 002Р-26 объемом 11 млрд рублей на уровне 13,8% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,53% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 13,8-13,9% годовых, а объем размещения планировался в размере не менее 5 млрд рублей. В ходе маркетинга банк зафиксировал финальный ориентир ставки 1-го купона на нижней границе диапазона - на уровне 13,8% годовых - и увеличил объем размещения до 11 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 15-летних облигаций с офертой через 3,25 года серии 002P-03 на уровне 230 базисных пунктов, а также увеличило объем размещения с 5 млрд рублей до 7,5 млрд рублей. Ставки купонов по выпуску будут переменными и квартальными. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России плюс премия. Значение ключевой ставки для 1-го купонного периода взято на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 13-й включительно будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

ПАО "МГКЛ" (материнская компания группы "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL)) до конца февраля планирует начать размещение пятого выпуска облигаций объемом 500 млн рублей. Это произойдет в рамках программы биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей и сроком обращения бумаг до 15 лет.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) выкупил по оферте 14 млн 603,353 тыс. облигаций серии БО-П07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 97,4% займа. Пятилетний выпуск облигаций на 15 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года по ставке 6,25% годовых. Ставка текущего купона до погашения установлена на уровне 0,01% годовых.