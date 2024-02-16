"Тинькофф Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1890 руб

"Тинькофф Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "Северстали" с целевой ценой 1890 руб. за штуку на горизонте года, что подразумевает потенциал роста на 18% (плюс более 17% доходности от возможных дивидендов), сообщается в комментарии аналитика сервиса Александра Алексеевского.

"Акции "Северстали" выросли с начала текущего года на 14% в преддверии отчета за 2023 год и возможного возобновления дивидендов, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, акции "Северстали" все еще выглядят интересно с точки зрения дивидендов и потенциала роста".

Стратег выделил ряд драйверов потенциального роста котировок:

- Ожидаемый постепенный рост цен на сталь в России на фоне расширения экономики, высокой активности в строительном секторе и инфляции издержек.

- Финансовые показатели "Северстали" улучшаются, выручка компании может вырасти еще на 10% г/г в 2024 году вслед за рублевыми ценами на сталь.

- Компания возобновляет выплату дивидендов (в начале февраля 2024г СД рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб./акцию. Доходность такой выплаты к текущей цене - 12%).

- Справедливая стоимость акций "Северстали" выше текущей цены.

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