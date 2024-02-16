S&P 500 вновь обновил рекорд, Brent торгуется у $82,8 за баррель

Уолл-стрит выросла в четверг, S&P 500 вновь обновил рекорд. Фондовые индексы Азии растут, Nikkei 225 близок к максимуму за 34 года.Цены на нефть слабо колеблются, Brent торгуется у $82,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, причем S&P 500 в очередной раз установил абсолютный рекорд. Инвесторы позитивно отреагировали на слабые макроэкономические статданные, восприняв их как сигнал скорого снижения ставок.

Как стало известно в четверг, розничные продажи в Штатах в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%, по данным Trading Economics. Кроме того, по пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,4%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Худшие, чем ожидалось, статданные усилили надежды рынка на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может приступить к снижению ставок в ближайшие месяцы, отмечает MarketWatch.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 8 тыс. и составило 212 тыс. Аналитики ожидали, что показатель составит 220 тыс.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до минус 2,4 пункта по сравнению с минус 43,7 пункта в январе. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста лишь до минус 15 пунктов.

Цены на импортные товары в США в январе подскочили на 0,8% относительно декабря, рекордными темпами с марта 2022 года. Подъем вызван ростом стоимости импортного топлива и других товаров.

Объем промышленного производства в Штатах в январе уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,1%.

Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце сократилось на 0,5%. Падение в горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) составило 2,5%.

Акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) подешевели на 2,4% после новости о том, что производитель сетевого оборудования сократил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 5%, выручку - на 6%.

Цена бумаг Occidental Petroleum (SPB: OXY) повысилась на 4,9%. Американская газодобывающая компания в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 40%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

Американский производитель сельскохозяйственных и строительных машин Deere & Co. (SPB: DE) в первом квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль на 11%, выручку - на 4%, капитализация компании опустилась на 5,2%, хотя оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

US Foods Holding (SPB: USFD), один из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в США, в четвертом квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, котировки акций компании выросли на 3,5%.

Рыночная стоимость Fastly Inc. (SPB: FSLY), работающей в сфере облачных вычислений, рухнула на 30% на фоне слабой квартальной выручки.

Акции Twilio Inc. (SPB: TWLO) упали на 15%. Разработчик облачных платформ и сервисов дал прогноз, согласно которому его выручка в январе-марте составит $1,025-1,035 млрд, тогда как аналитики в среднем рассчитывали на выручку в $1,052 млрд.

Цена бумаг криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN) выросла на 3,3% после того, как аналитики JPMorgan отозвали рекомендацию "ниже рынка" спустя месяц после присвоения бумагам компании такой оценки.

"Мы все еще не рекомендуем покупать эти акции, но мы признаем то влияние, которое энтузиазм инвесторов оказал на объемы торгов на спотовом рынке биткойнов после одобрения первых ETF", - написали аналитики.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,91% и составил 38773,12 пункта.

Лидерами роста в индексе стали бумаги аптечной сети Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) и нефтедобывающей Chevron Corp. (SPB: CVX), подорожавшие на 3,5% и 3,4% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,58% - до 5029,73 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,3% и составил 15906,17 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за подъемом американского рынка акций.

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с празднованием нового года по лунному календарю.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:34 МСК увеличился на 0,9% и вплотную приблизился к максимальной отметке за 34 года. Подъему японского рынка способствует ослабление курса иены, а также переток средств инвесторов с китайского рынка, отмечает Trading Economics.

Лидерами роста выступают акции производителя игрушек Bandai Namco (+7,6%) и интернет-компании Rakuten (+6,7%).

Помимо этого повышается стоимость акций косметической компании Shiseido (+5%), страховщика Dai-ichi Life (+5,3%), автомобильных Toyota Motor (+1,4%) и Nissan Motor (+1,6%), финансовой группы Mitsubishi UFJ (+2,4%), фармкомпании Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (+2,1%), владельца сети магазинов одежды Fast Retailing (+1,2%).

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:39 МСК прибавил 2,5%.

Существенное повышение на Гонконгской фондовой бирже показывают акции фармацевтических Wuxi Biologics и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 12,7% и 6,8% соответственно, девелопера Longfor Group - на 9,1%, энергетической ENN Energy - на 8,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 6,8%.

Котировки бумаг интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) выросли на 4,7% и 1,4% соответственно, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 2%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,3% и 4,9% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК увеличился на 1,2%.

Акции сталелитейной Posco дорожают на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,1%, авиакомпании Korean Air Lines - на 0,7%.

Между тем цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снижается на 0,4%, чипмейкера SK Hynix - на 0,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,7%.

Локомотивами подъема стали акции производителей лития, включая Lake Resources (+20%), Liontown Resources (+11,9%) и Core Lithium (+9,5%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 1% и 1,2% соответственно.

Нефть эталонных марок в целом стабильна утром в пятницу и может завершить неделю в плюсе из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск составляет $82,81 за баррель, что на 5 центов ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты повысились в цене на $1,26 (1,5%), до $82,86 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 8 центов и составили $78,11 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,39 (1,8%) - до $78,03 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 0,8%, а WTI прибавила порядка 1,5% из-за опасений перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. В то же время рост сдерживается данными о скачке запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.

"Нефтяные котировки остаются очень волатильными, чему поспособствовала неожиданная новость о значительном росте запасов в Штатах на прошлой неделе", - отметил старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

"Такую волатильность можно понять, - добавил он. - На Ближнем Востоке ситуация остается крайне неопределенной, как и прогнозы относительно экономики и процентных ставок, что вызывает резкие колебания цен".