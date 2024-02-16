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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятно возвращение курса доллара в диапазон 85-90 руб./$1 во второй половине февраля - Ингосстрах - Инвестиции"
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16 февраля 2024 года 09:26

Вероятно возвращение курса доллара в диапазон 85-90 руб./$1 во второй половине февраля - Ингосстрах - Инвестиции"

Вероятно возвращение курса доллара в диапазон 85-90 руб./$1 во второй половине февраля с началом подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, полагают аналитики "Ингосстрах - Инвестиций".

"Курс доллара "пробил" отметку 92 руб./$1 впервые с 9 февраля, - констатируют эксперты. - На текущей неделе помимо ожиданий относительно решения по ключевой ставке ЦБ давление на рубль оказывает ситуация на рынке энергоносителей. Цены на нефть марки Brent ушли в минус на фоне выхода отчета Управления энергетической информацией США об изменении "еще в плюс" запасов нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю. Однако со второй половины февраля экспортеры вновь смогут оказать поддержку национальной валюте. Со следующей недели начнется подготовка к пику налоговых выплат. Это увеличит предложение иностранной валюты на рынке и может поспособствовать отступлению пары доллар/рубль в диапазон 85-90 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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