Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты;

- розничные продажи Великобритании в январе (10:00 МСК);

- решение ЦБ РФ по процентной ставке (13:30 МСК) и пресс-конференция (15:00 МСК) регулятора;

- ежемесячный ВВП России (14:00 МСК);

- число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в январе (16:30 МСК);

- индекс цен производителей США в январе (16:30 МСК);

- предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за февраль (18:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- совет директоров "Черкизово" решит по дивидендам за 2023 год.

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