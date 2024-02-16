Рубль почти не меняется к доллару и юаню в ожидании новых катализаторов

Москва. 16 февраля. Доллар США и юань не проявили ощутимую динамику на Московской бирже утром в пятницу, рубль лег в боковой дрейф в отсутствие ярких стимулов к движению.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 92,36 руб./$1 (+11 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 53,63 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,65 коп. - до 12,73 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов меняется незначительно к доллару и юаню на фоне стабилизировавшихся котировок на нефть. Фондовые площадки подают позитивные сигналы. На валютном рынке РФ наблюдается определенное затишье после некоторой "нервозности", которая проявлялась в ходе предыдущей сессии из-за вероятности перерыва в ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ России. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики единогласно ждут ее сохранения на уровне 16% годовых.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал краткие данные о динамике инфляционных ожиданий и результаты опроса предприятий. Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе. Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале немного уменьшились, вернувшись на средний уровень 2023 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,79 за баррель, что на 0,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,08 за баррель, что на 0,06% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу наблюдается позитивный настрой: японский Nikkei 225 растет на 1,68%, гонконгский Hang Seng укрепился на 1,92%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,12%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,67%. Многие азиатские биржи закрыты в связи с празднованием Нового года по восточному календарю. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,58%.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, причем S&P 500 в очередной раз установил абсолютный рекорд. Инвесторы позитивно отреагировали на слабые макроэкономические статданные, восприняв их как сигнал скорого снижения ставок. Как стало известно в четверг, розничные продажи в Штатах в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца.

Худшие, чем ожидалось, статданные усилили надежды рынка на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США может приступить к снижению ставок в ближайшие месяцы, отмечает MarketWatch.