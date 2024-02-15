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15 февраля 2024 года 19:45

Рынок акций РФ превысил 3265п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля и внешнем оптимизме, лидировал Ростелеком

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ в четверг консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти (Brent отскочила к $82,5 за баррель после локальной просадки ниже $81) и ослабления рубля. Индекс МосБиржи превысил 3265 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (+3,5%), обновившими максимум с января 2022 года на дивидендных ожиданиях; лидерами снижения выступили расписки TCS Group (-4,1%) перед приостановкой их торгов на бирже в связи с редомициляцией.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3265,63 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1113,65 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,38 рубля (+0,98 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+3,5% и +1,9% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,2%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%; и +3% "префы", до 60,17 рубля - новый максимум), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы").

Подешевели расписки TCS Group (-4,1%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

TCS Group находится в процессе перерегистрации с Кипра в Россию, в САР на острове Русский в Приморском крае. Группа сменит название на МКПАО "ТКС Холдинг". Одним из результатов перерегистрации станет листинг акций "ТКС Холдинга" на Московской бирже, торги GDR прекратятся.

Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 249,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA практически удвоился - до 32,9 млрд рублей. Показатели выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал выручку на уровне 240,1 млрд рублей, показатель EBITDA - 28,3 млрд рублей.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, после слабого старта индекс МосБиржи выбрался в "плюс", чему во многом способствовало ускорение ослабления рубля. Цены на нефть удержались выше $80 за баррель Brent и после локальной просадки вернулись к росту.

На общерыночный фон повлияла макростатистика. Падение розничных продаж в США в январе существенно превысило прогноз аналитиков. Впрочем, это тот случай, когда плохие макроновости позитивно воспринимаются инвесторами, трактующими статистику в разрезе потенциальных изменений ДКП ФРС. Главным событием пятницы станет заседание Банка России по ключевой ставке - скорее всего, она будет сохранена на текущем уровне 16%. В целом это нейтральный сценарий для рынка акций. Важна будет риторика и прогнозный взгляд регулятора, считает эксперт.

Приближение выходных может сдерживать покупателей, однако если нефть сохранит ценовой оптимизм, а рубль останется относительно слабым, то попытки обновления 4-месячных максимумов по индексу МосБиржи не исключены. Прогноз на 16 февраля - 3200-3300 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global (FFG) Натальи Мильчаковой, новостной фон для фондового рынка РФ в четверг был относительно слабым, рынок ожидает решения Банка России по ключевой процентной ставке - первого в этом году. Консенсус аналитиков прогнозирует, что впервые за полгода ЦБ РФ примет решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 16% годовых, однако не исключено, что риторика регулятора может ужесточиться из-за неожиданного роста годовой инфляции в январе до 7,44%, отмечает аналитик.

Нефть подорожала на фоне прогноза МЭА о росте мирового спроса на нефть, который, впрочем, будет быстро поглощен увеличением предложения от стран, входящих и не входящих в ОПЕК+, считает аналитик. Среди лидеров роста оказались акции МКПАО "ЮМГ" (+3,8%), возможно, в ожидании выплаты дивидендов в этом году, так как редомициляция компании завершена. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки финансовой группы TCS, возможно, из-за неопределенности со сроками и условиями ее редомициляции в РФ, считает Мильчакова.

В пятницу индекс МосБиржи останется в прежнем коридоре 3200-3300 пунктов, заключила представитель FFG.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев, индекс МосБиржи постепенно продвигается в сторону годового максимума прошлого года. В случае сохранения позитивного внешнего фона индекс может обновить максимум и продолжить рост. В четверг котировки поддержали дорожающая нефть, ослабление рубля, а также оптимизм на глобальных фондовых площадках.

Динамику лучше рынка второй день подряд продемонстрировали акции "Ростелекома", который объявил о дивидендах и о возможном IPO одной из своих дочерних компаний. "Яндекс" отчитался за 2023 год: компания увеличила выручку на 51% г/г, чистую прибыль - до 11,82 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль была 0,7 млрд рублей).

В США поводом для снижения оптимизма стали неоднозначные статданные. Объем розничных продаж в январе снизился сильнее ожиданий, однако число первичных заявок на получение пособия по безработице оказалось ниже прогнозов (212 тыс. против 219 тыс.). Сильная статистика по рынку труда будет оказывать сдерживающий эффект для дальнейшего снижения инфляции. Соответственно, цикл снижения процентной ставки ФРС снова может быть сдвинут ближе к концу года, полагает эксперт.

Нефть Brent вечером вновь растет, поддержку котировкам оказывают геополитические риски, связанные с напряженностью на Ближнем Востоке и в Красном море. Также котировки позитивно отреагировали на отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые сохранили прогнозы по темпу роста мирового спроса на нефть в текущем году, отметил Яковлев.

В пятницу состоится заседание Банка России, ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 16%. Также рынок не ожидает каких-либо экстраординарных заявлений по итогам заседания относительно снижения ставки на фоне повышенной инфляции. Последние данные по ИПЦ показали, что потребительская инфляция снижается невысокими темпами, заключил представитель УК "Первая".

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, Китай закрыт на новогодние праздники), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,6%), в США динамика смешанная (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,2-0,4%).

ВВП Японии в IV квартале 2023 года снизился на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в четверг предварительным данным правительства. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали роста на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в III квартале объем экономики сократился на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее. Таким образом, экономика страны впервые за пять лет вошла в рецессию.

В годовом выражении японский ВВП сократился на 0,4% в минувшем квартале после спада на пересмотренные 3,3% кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 1,4%.

ВВП Великобритании в IV квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%, сообщает Trading Economics.

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,4%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены вернулись к росту после снижения, вызванного накануне статистикой о росте запасов нефти в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,51 за баррель (+1,1% и -1,4% накануне), мартовская цена WTI - $77,66 за баррель (+1,3% и -1,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на максимальные с ноября 12,02 млн баррелей (ожидался рост на 3,35 млн), запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,55 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,92 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,65 млн).

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало замедление роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 1,2 млн баррелей в сутки и отметило, что на глобальном рынке будет сохраняться профицит топлива весь год.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции SFI (MOEX: SFIN) (+7,7%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+5%), бумаги "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,7%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+4,1%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,8%), МКПАО "ЮМГ" (United Medical Group (MOEX: GEMC), EMC) (+3,8%), ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+3,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,1%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,1%).

Снизились акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-8%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,7%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-2,4%).

Оборот ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-1,2%) в 2023 году по МСФО составил 91,5 млрд рублей, что на 29% превышает показатель 2022 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA группы повысилась на 72% - до 4,4 млрд рублей. По итогам 2024 года "Софтлайн" ожидает увеличения оборота до не менее 110 млрд рублей, сообщила компания. Согласно прогнозу, скорректированная EBITDA компании покажет рост до не менее 6 млрд рублей. Кроме того, ожидается, что валовая прибыль вырастет как минимум до 30 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,61 млрд рублей (из них 9,23 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 6,68 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,81 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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