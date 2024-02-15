Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST

Москва. 15 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в рамках коррекции. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,28% от номинала (доходность - 9,55% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,43% от номинала (доходность выросла всего на 1 базисный пункт и составила 9,45% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились за день на 454 базисных пункта - до 48,11% от номинала (их доходность выросла на 93 базисных пункта, составив 11,46% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 115 базисных пунктов - до 72,88% от номинала (их доходность опустилась на 69 базисных пунктов, составив 19,41% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая осталась на уровне 65,73% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 17,72% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене всего 1 базисный пункт, подешевев до 68,06% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 13,07% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день на 4 базисных пункта, до 66,28% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после заметного падения во вторник на фоне публикации разочаровывающих данных об уровне инфляции в США в январе в четверг демонстрируют коррекционный отскок, которому способствует и публикация новой порции макроэкономической статистики.

Как стало известно в четверг, розничные продажи в Соединенных Штатах в январе упали на 0,8% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали сокращения всего на 0,1%. Кроме того, по пересмотренным данным, в декабре розничные продажи увеличились на 0,4%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 8 тыс. и составило 212 тыс. Аналитики ожидали, что показатель составит 220 тыс.

Объем промышленного производства в Штатах в январе уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем подъем на 0,3%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство не изменилось, в то время как ранее было объявлено о повышении на 0,1%. Производство в перерабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце сократилось на 0,5%. Падение в горнодобывающей промышленности (включая добычу нефти и газа) составило 2,5%.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до минус 2,4 пункта по сравнению с минус 43,7 пункта в январе. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста показателя лишь до минус 15 пунктов.