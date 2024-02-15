Ослабление рубля препятствует росту фондового рынка - Freedom Finance Global

Ослабление рубля препятствует росту фондового рынка, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"15 февраля российский фондовый рынок, открывшись в минусе, во второй половине дня сменил динамику на разнонаправленную, так как росту индекса РТС помешало ослабление рубля, - пишет эксперт. - К вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,13%, а валютный индекс РТС упал на 0,73%. Новостной фон для фондового рынка сегодня был слабым, рынок ожидает решения Банка России по ключевой процентной ставке - первого в этом году. Мы ожидаем, что в пятницу индекс Мосбиржи останется в том же коридоре 3200-3300 пунктов".

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