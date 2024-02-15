SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне результатов компании за 4К23 и весь 2023 год, сообщается в материале аналитиков Максима Кондратьева и Дмитрия Трошина.

"Финансовые результаты "Яндекса" превысили консенсус-прогноз и наши ожидания. Рост выручки в 4К23 замедлился по сравнению с 3К23 лишь на 2,3 п. п. Рентабельность в 4К23 осталась прежней, хотя стоимость доставки, субсидии таксопаркам и зарплаты ИТ-сотрудников продолжили расти. Выручка в 2023 году превысила наши ожидания на 7%: она увеличилась на 53% до 800 млрд руб. EBITDA опередила наш прогноз на 10%: она повысилась на 51% до 97 млрд руб. Мы считаем результаты компании позитивными", - пишут эксперты инвестбанка.

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