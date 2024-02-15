"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Applied Materials с целью $240 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,9%, стоп-приказ: $160, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 15 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $6,48 млрд и прибыли на акцию в $1,9. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, то рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $160 риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,05", - указывают эксперты "Финама".

Applied Materials - американская компания, поставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых (интегральных) микросхем и плоскопанельных дисплеев.

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