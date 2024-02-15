Рубль днем в четверг умеренно дешевеет в основных парах в ожидании ключевых событий недели и на фоне снижающейся нефти

Москва. 15 февраля. Доллар США, евро и китайский юань растут на Московской бирже днем в четверг; рубль умеренно понижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в ожидании ключевых событий недели.

Курс доллара США составил 92,06 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 67,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,75 руб./EUR1, подорожав на 83,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 73,74 копейки, до 95,07 руб. Курс китайского юаня поднялся на 11,15 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов на фоне негативной динамики цен на нефть и сниженной активности участников рынка, которые находятся в ожидании опорного заседания совета директоров Банка России по вопросу об уровне ключевой ставки в пятницу, 16 февраля. Помимо пресс-релиза (он в связи с последними решениями станет короче), Банк России опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. Также состоится пресс-конференция председателя ЦБ.

Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу Банк России опубликует 27 февраля 2024 года.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16%.

Банк России, повысив ключевую ставку в декабре на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). В пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для возвращения инфляции к таргету.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ключевая ставка будет снижаться в 2024 году, точные сроки начала этого процесса будут зависеть от развития ситуации - динамики инфляции, инфляционных ожиданий и кредитования.

"Если говорить о текущем моменте, то темпы роста цен за декабрь и январь несколько снизились по сравнению с тем, где они были в сентябре, октябре, ноябре, но инфляционные ожидания остаются высокими - и даже по некоторым показателям возросли в конце прошлого года", - заявил он тогда. Темпы роста кредитования замедляются, но по-прежнему остается выше прогнозов на 2024 год, подчеркнул Заботкин.

Инфляция в России в январе 2024 года, по данным Росстата, составила 0,86% после 0,73% в декабре 2023 года, превысив ожидания аналитиков (консенсус опрошенных "Интерфаксом" экономистов составлял 0,7%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2024 года немного ускорилась - до 7,44% (аналитики ожидали замедление до 7,3%) с 7,42% на конец декабря 2023 года. Годовая инфляция, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 12 февраля замедлилась до 7,38%.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал краткие данные о динамике инфляционных ожиданий и результаты опроса предприятий. Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе. Ценовые ожидания предприятий РФ в феврале немного уменьшились, вернувшись на средний уровень 2023 года.

Вероятна стабилизация курса рубля у текущих уровней в четверг, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Волатильность на валютном рынке в среду вновь была низкой: пара "доллар-рубль" преимущественно оставалась в диапазоне 91,3-91,6 руб./$1 и завершила торговую сессию на отметке 91,4 руб./$1. Сегодня рубль, скорее всего, будет по-прежнему стабилен. Главный риск связан с данными по розничным продажам в США - если данные превзойдут ожидания, доллар может укрепиться ко всем мировым валютам. В этом случае рубль незначительно подешевеет", - отмечают эксперты.

Пара "доллар-рубль", скорее всего, останется на уровне 91-92 руб./$1 до конца недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в среду умеренно ослабился, тем не менее в целом ситуация на валютном рынке остается прежней при относительно низкой торговой активности, - отмечается в комментарии. - В четверг утром курс USD/RUB находится у 91,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс, вероятно, останется вблизи 91-92 руб./$1, а итоги завтрашнего заседания ЦБ РФ вряд ли окажут заметное краткосрочное влияние на рубль".

Снижение цен на нефть усилилось днем в четверг после падения накануне на данных о росте запасов этого вида топлива в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,61%, до $81,1 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,65%, до $76,13 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 1,4%, WTI - на 1,6% после публикации данных Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 12,02 млн баррелей, рекордными темпами с середины ноября.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало замедление роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 1,2 млн баррелей в сутки и отметило, что на глобальном рынке будет сохраняться профицит топлива весь год.

Добыча нефти в России в январе снизилась на 40 тыс. б/с, до 9,44 млн б/с, кроме того, говорится в отчете МЭА. На 2024 год общий объем добычи нефти оценивается в 10,84 млн б/с, что на 120 тыс. б/с меньше по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство.

Объем экспорта нефти и нефтепродуктов из России в январе составил около 7,69 млн б/с по сравнению с 7,8 млн б/с в декабре, однако коммерческие доходы выросли на 1,4%, до $15,7 млрд благодаря умеренному росту цен на продукцию, также сообщает МЭА.

Из общего объема на нефть пришлось 4,84 млн б/с (-1% к декабрю), на нефтепродукты - 2,85 млн б/с, что на +0,5% больше предыдущего месяца, несмотря на недавние перебои на основных установках по переработке.

"В январе средние цены на все виды сорта нефти превысили предельный уровень цен G7, в то время как нефтепродукты, за исключением нафты, были ниже предельного уровня", - уточняется в докладе. Цены на нефть марки Urals выросли с уровня ниже $60/б в начале месяца до около $66/б в конце, прежде чем упасть до $61,8/б в начале февраля.