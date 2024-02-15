Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 4650 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Хейфец.

"Яндекс" отчитался за IV кв. и весь 2023 год, оцениваем результаты позитивно, - пишет эксперт. - Основным драйвером роста выручки по-прежнему остается сегмент Поиск и портал (доля в выручке 36%). Компания активно развивается и является лидером на рынке поисковых систем, рекламы и райдтеха. Тем не менее в 2023 году значительно выросли и капитальные затраты. Среди основных направлений инвестиций: развитие маркетплейса, сервисов доставки еды и развлекательных порталов. Вместе с отчетностью компания сообщила о единогласном одобрении СД Yandex N.V. сделки по продаже российских активов. Сохраняем положительный фундаментальный взгляд на компанию и считаем "Яндекс" ключевым игроком российского ИТ сектора".

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