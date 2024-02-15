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15 февраля 2024 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1730 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1730 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,72%, стоп-приказ: 1260 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Вышедшая в пятницу отчетность, на взгляд аналитков, нейтральна для акций "НОВАТЭКа", хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций "НОВАТЭКа" остается способность компании запустить первую линию проекта "Арктик СПГ 2", несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии эксперты ожидают первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании. "С технической точки зрения цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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