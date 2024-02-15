ЦБ РФ может оставить ставку без изменений в феврале 2024г - Freedom Finance Global

Банк России с высокой вероятностью может оставить ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания 16 февраля 2024 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Мы предполагаем, что на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу ключевая ставка с высокой вероятностью может остаться на текущем уровне (16% годовых), так как все-таки сильного ускорения инфляции не произошло (годовая инфляция потребительских цен в январе не только не замедлилась, вопреки прогнозам консенсуса аналитиков, а даже немного ускорилась - с 7,42% до 7,44%; помесячная инфляция в январе по сравнению с декабрем 2023 года выросла на 0,86%, хотя в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем ее рост составлял только 0,73%), а инфляционные ожидания продолжают снижаться, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - Однако не исключено, что если февральская инфляция тоже продолжит расти вопреки прогнозам, регулятор может в марте вновь повысить ключевую ставку на 0,5-1 процентный пункт".

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