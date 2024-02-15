Цена золота реализует шансы на отскок - "Финам"

Цена золота реализует шансы на отскок, уровнем сопротивления вновь стал диапазон $2000-2010 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика "Финама" Николая Дудченко.

Аналитик отмечает, что в настоящее время торги золотом ведутся на уровне $1993 за унцию, цена пытается "отскочить". По его мнению, существенных фундаментальных новостей после "нокаута" в виде данных по инфляции в США пока не было. Вместе с тем, сегодня будет также публиковаться довольно важный блок макроэкономических данных. Во-первых, это цифры по потреблению (розничные продажи), а, во-вторых, традиционная для четверга статистика по количеству обращений за пособиями по безработице.

"Технически цена пытается оттолкнуться от нижней границы регрессионного ценового канала, - указывает Дудченко. - Пробой вниз маловероятен, однако, если он состоится, то уровнем поддержки станет $1980 за унцию. А вот шансы на отскок наверх есть. Уровнем сопротивления теперь вновь стал диапазон $2000 - 2010 за унцию".

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