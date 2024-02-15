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15 февраля 2024 года 11:47

Рынок акций РФ утром просел ниже 3245п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, лидирует в откате TCS Group

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно просел вслед за подешевевшей нефтью (Brent откатилась к $81 за баррель) на статистике о росте запасов сырья в США, сдерживающим фактором выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры в рамках коррекционного отскока после отката. Индекс МосБиржи опустился ниже 3245 пунктов во главе с расписками TCS Group перед приостановкой их торгов на бирже в связи с редомициляцией.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3244,78 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1115,55 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 91,64 рубля (+0,23 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-2,4%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и-0,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

TCS Group находится в процессе перерегистрации с Кипра в Россию, в САР на острове Русский в Приморском крае. Группа сменит название на МКПАО "ТКС Холдинг". Одним из результатов перерегистрации станет листинг акций "ТКС Холдинга" на Московской бирже, торги GDR прекратятся.

Подорожали в четверг акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", внешние факторы не оказывают поддержку рынку акций РФ: нефть продолжает терять в цене, рубль не оставляет попыток стабилизации. В четверг закрыты торги "префами" "Транснефти" (MOEX: TRNF) из-за сплита, а расписки TCS торгуются последний день перед приостановкой из-за редомициляции. В четверг выйдет отчетность "Яндекса", но вряд ли она привлечет много внимания, поскольку в фокусе вопрос с "переездом". На американском рынке ожидается насыщенный день с точки зрения выходящей статистики: будут опубликованы данные по розничным продажам, промышленному производству, и количеству заявок на пособие по безработице.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в четверг будет "проторговывать" уровень 3250 пунктов, учитывая сохранение консервативного настроя на нефтяном рынке и отсутствие значимых новостей по ключевым "фишкам". Целевым по индексу видится диапазон 3225-3260 пунктов. Причем наиболее вероятным сценарием дальнейшего движения выглядит переход к росту с целью обновления осенних пиков, считает эксперт.

В четверг можно ожидать позитивных новостей от финотчетности "Яндекса" и с Дня инвестора "Софтлайна" (MOEX: SOFL). Охлаждение спроса на бумаги сектора ИТ-компаний, естественное с технической точки зрения, будет носить ограниченный характер, полагает Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в четверг финрезультаты за 2023 год опубликует "Яндекс". В бумагах сохраняется неопределенность в отношении условий выхода миноритариев из акций голландской структуры после разделения российского и зарубежного бизнесов ИТ-компании. С начала года бумаги подорожали более чем на 30%, индекс относительной силы находится в зоне перекупленности, поэтому не исключена фиксация прибыли после публикации финрезультатов.

Бумаги TCS Group в четверг последний день торгуются в стандартном режиме, после чего торги будут приостановлены в связи с редомициляцией эмитента. В пятницу, 16 февраля, ожидается решение Банка России по ключевой ставке. Инвесторы могут занять осторожную позицию в преддверии заседания регулятора и на фоне новых данных по инфляции, которая в январе ускорилась до 7,44% в годовом выражении с 7,42% месяцем ранее (по данным Росстата). В то же время инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 11,9% с январских 12,7%, а наблюдаемая населением инфляция - до 15,2% с 16,3% месяцем ранее.

В США в среду индексы акций выросли на 0,4-1,3% во главе с Nasdaq, отыграв часть падения предыдущего дня на статистике об инфляции в стране в январе.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 3,1% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в декабре, однако аналитики прогнозировали более значительное ослабление - до 2,9%. Базовая инфляция (индекс CPI Core), не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 3,9%. Эксперты ожидали ее замедления до 3,7%.

Новая статистика напомнила инвесторам, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией еще не окончена, отмечает MarketWatch. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения Федрезервом на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в мае теперь оценивается трейдерами примерно в 35% по сравнению с 60% в понедельник и 100% месяц назад. Шансы на уменьшение стоимости заимствований по итогам заседания в июне оцениваются рынком всего в 50% против почти полной уверенности в этом до публикации январского отчета об инфляции, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, Китай закрыт на новогодние праздники), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

ВВП Японии в IV квартале 2023 года снизился на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в четверг предварительным данным правительства. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали роста на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в III квартале объем экономики сократился на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее. Таким образом, экономика страны впервые за пять лет вошла в рецессию.

В годовом выражении японский ВВП сократился на 0,4% в минувшем квартале после спада на пересмотренные 3,3% кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 1,4%.

ВВП Великобритании в IV квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,1%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают снижение, вызванное накануне статистикой о росте запасов нефти в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $81,13 за баррель (-0,6% и -1,4% накануне), мартовская цена WTI - $76,14 за баррель (-0,6% и -1,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на максимальные с ноября 12,02 млн баррелей (ожидался рост на 3,35 млн), запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,55 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,92 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,65 млн).

Ранее в этом месяце британская BP остановила работу НПЗ в Уайтинге (штат Индиана) из-за сбоя в энергоснабжении. Предприятие, способное перерабатывать более 400 тыс. баррелей нефти в сутки, является крупнейшим на Среднем Западе США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+9,9%), SFI (MOEX: SFIN) (+9,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+4,4%), ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+3,5%).

Оборот ПАО "Софтлайн" (+1%) в 2023 году по МСФО составил 91,5 млрд рублей, что на 29% превышает показатель 2022 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA группы повысилась на 72% - до 4,4 млрд рублей. По итогам 2024 года "Софтлайн" ожидает увеличения оборота до не менее 110 млрд рублей, сообщила компания. Согласно прогнозу, скорректированная EBITDA компании покажет рост до не менее 6 млрд рублей. Кроме того, ожидается, что валовая прибыль вырастет как минимум до 30 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-2,5%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-1,5%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,36 млрд рублей (из них 2,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,63 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 747,41 млн рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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